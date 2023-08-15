Североатлантический альянс (НАТО) созрел для переговоров с РФ под лозунгом "территории Украины в обмен на мир". Созрело ли руководство в Кремле?
Не бывший, а действующий натовский чиновник — руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил в интервью изданию Verdens Gang, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своей территории.
По его словам, вопрос о передаче территории "поднимался и другими", и это может стать частью завершения конфликта.
"Я не говорю, что это должно быть именно так. Но это может быть возможным решением", — сказал он.
Йенссен не считает, что Россия захватит новые территории, потому что "испытывает огромные военные трудности". Он добавил, что сейчас речь скорее идет о том, что Украине удастся вернуть.
В Telegram заявление прокомментировал секретарь Совбеза РФ России Дмитрий Медведев. По его словам, "идея любопытная", но "для захода" в НАТО киевским властям "нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси".
"Ну а столицу им придётся перенести во Львов", — написал Медведев.
В этом смысле напомним заявление президента Владимира Путина о том, что "мы не будем вмешиваться", если Польша зайдёт во Львов.
На Украине отреагировали ожидаемо негативно советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО. Это означает "обязательный перенос войны на другие поколения", написал Подоляк на своей странице в социальной сети.
Между тем в украинском обществе эта тема уже не табу. О "корейском варианте" мира с РФ рассуждают политик Алексей Арестович, политолог Вадим Карасёв, снайпер ВСУ Константин Прошинский.
Если есть и "другие", кто думает как Йенссен, то очевидно, что это приглашение Кремлю. Оно созрело, потому что:
Суммируя: НАТО готовится к окончанию войны и началу переговоров. Россия будет жёстко торговаться, имея ядерное оружие. Не факт, что членство Украины в НАТО устроит РФ в любом её территориальном составе.
В новом учебнике по истории РФ для школьников написано, что спецоперация была необходима, потому что Украина могла стать членом НАТО, а затем вместе с НАТО вторгнуться в Россию. То есть, Украина находится в номинации на полное уничтожение субъектности в нынешнем виде. Только так можно "вырвать зубы" у идеологии бандеровщины.
Со стороны Москвы будет предложено НАТО просто отдать новороссийские и малороссийские территории, так как война всё равно уже проиграна и никогда не принимать львовскую Украину в НАТО.
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