НАТО даёт сигнал Москве о готовности к разделу Украины. Готовы ли в Кремле?

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Североатлантический альянс (НАТО) созрел для переговоров с РФ под лозунгом "территории Украины в обмен на мир". Созрело ли руководство в Кремле?

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Мир с РФ в обмен на территории Украины

Не бывший, а действующий натовский чиновник — руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил в интервью изданию Verdens Gang, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своей территории.

По его словам, вопрос о передаче территории "поднимался и другими", и это может стать частью завершения конфликта.

"Я не говорю, что это должно быть именно так. Но это может быть возможным решением", — сказал он.

Йенссен не считает, что Россия захватит новые территории, потому что "испытывает огромные военные трудности". Он добавил, что сейчас речь скорее идет о том, что Украине удастся вернуть.

Столица будущей Украины возможна во Львове

В Telegram заявление прокомментировал секретарь Совбеза РФ России Дмитрий Медведев. По его словам, "идея любопытная", но "для захода" в НАТО киевским властям "нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси".

"Ну а столицу им придётся перенести во Львов", — написал Медведев.

В этом смысле напомним заявление президента Владимира Путина о том, что "мы не будем вмешиваться", если Польша зайдёт во Львов.

На Украине отреагировали ожидаемо негативно советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО. Это означает "обязательный перенос войны на другие поколения", написал Подоляк на своей странице в социальной сети.

Между тем в украинском обществе эта тема уже не табу. О "корейском варианте" мира с РФ рассуждают политик Алексей Арестович, политолог Вадим Карасёв, снайпер ВСУ Константин Прошинский.

Почему Йенссен это сказал?

Если есть и "другие", кто думает как Йенссен, то очевидно, что это приглашение Кремлю. Оно созрело, потому что:

Прокси-война между Россией и НАТО начинает приносить Западу больше убытков, чем прибыли. Успехов на фронте у ВСУ нет, санкции не работают, западная экономика стагнирует, Китай усиливается, а вместе с ним страны Глобального Юга, которые не прекращают торговлю с РФ. Пришло понимание, что никто не может поставить Россию на колени. Германия попробовала и проиграла вместе со всей Европой в 40-х годах прошлого века. Победа стоила СССР 26-ти миллионов жизней, но страна не сдалась,. И теперь Россия не сдастся. Без "сапога на земле" Запад никогда войны с РФ не выиграет. Американцы этого боятся, так что другого варианта, кроме как идти на переговоры нет. Европа теряет конкурентноспособность без российских недорогих энергоресурсов. Украина в ЕС — это проигрышный вариант для других стран, все ресурсы пойдут ей, поэтому никто на это не согласится. Уже зреет понимание, что надо просто отремонтировать " Северный поток" и закрыть "зелёный переход".

Для РФ СВО на Украине — это продолжение войны с фашизмом в ВОВ

Суммируя: НАТО готовится к окончанию войны и началу переговоров. Россия будет жёстко торговаться, имея ядерное оружие. Не факт, что членство Украины в НАТО устроит РФ в любом её территориальном составе.

В новом учебнике по истории РФ для школьников написано, что спецоперация была необходима, потому что Украина могла стать членом НАТО, а затем вместе с НАТО вторгнуться в Россию. То есть, Украина находится в номинации на полное уничтожение субъектности в нынешнем виде. Только так можно "вырвать зубы" у идеологии бандеровщины.

Со стороны Москвы будет предложено НАТО просто отдать новороссийские и малороссийские территории, так как война всё равно уже проиграна и никогда не принимать львовскую Украину в НАТО.

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