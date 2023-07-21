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Любовь Степушова

Путин предупредил Польшу о её возможном очередном разделе

6:24
Политика » Власть » Кремль

Владимир Путин готов не только к разделу Украины, но и к разделу Польши, при котором исторические немецкие земли, подаренные Варшаве Иосифом Сталиным, вернутся Германии.

Путин предупредил Польшу о её возможном очередном разделе
Фото: РБК

Польша готова к аннексии западных частей Украины и Белоруссии

Совет безопасности РФ, прошедший 21 июля, был посвящён, в частности, намерениям Польши оккупировать часть Украины.

На заседании выступил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, который заявил, что "у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины путём размещения там своих войск". Такое предупреждение от Нарышкина поступает не в первый раз.

Президент РФ Владимир Путин остановился на этой теме. Он подтвердил, что Польша готовится войти на территорию западной Украины под предлогом её защиты и "оттяпать кусок покрупнее".

"Польша хочет под "натовским зонтиком" оторвать часть западной территории Украины и Белоруссии, это — опасная игра", — заявил президент.

По его словам, это будет делать не "какая-то группа наёмников", а "регулярная, слаженная, оснащённая воинская часть", которая будет использоваться для "последующей оккупации Украины".

Президент предупредил, что в решения украинского режима "мы вмешиваться не будем". Но развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации.

"На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами", — сказал лидер РФ.

Агрессивной Польша была всегда и всегда была наказана

Путин сделал экскурс в историю и обрисовал агрессивную политику Польши. Он напомнил, что Варшава, по наущению Запада, воспользовалась трагедией Гражданской войны в России и аннексировала исторические русские губернии по Рижскому миру 1921 года. А ещё раньше, в 1920 году, Польша аннексировала часть Литвы. Поучаствовала она и в разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора с Гитлером в 1938 году, оккупировав Тешинскую Силезию.

Эта политика, по словам Путина, закончилось национальной трагедией в 1939 году, когда Польша была брошена западными союзниками на "съедение" немецкой военной машине и "фактически утратила свою независимость и государственность". Она была восстановлена, в огромной степени, благодаря Советскому Союзу".

"Благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, немецкие земли. Западная часть Польши — это подарок Сталина", сказал Путин.

"Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним", — добавил президент.

Завершая свое выступление, российский президент призвал Нарышкина внимательно следить за действиями властей в Варшаве.

Польша может лишиться "подарка Сталина"

Какие выводы можно сделать из слов Путина:

  1. Польша снова готова агрессивно действовать, что "опасно" для неё.
  2. Москва не будет вмешиваться, если поляки войдут на Западную Украину, то есть, Путин готов к разделу Украины
  3. Президент РФ предупреждает Варшаву, что полякам "стоит задуматься о последствиях". Последствиями может быть потеря территорий, которые "подарил Сталин" — это часть Западной Пруссии, часть Силезии, Восточная Померания и Восточный Бранденбург, Вольный город Данциг (современное польское название — Гданьск), округ Щецина.

Германия вернёт исторические земли

Почему бы Москве не договориться с Германией о разделе Польши (конечно, не за красивые глаза), у которой Варшава требует репарации по итогам Второй мировой войны? Тем более, что канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на премии M100 Media Award пригрозил Польше пересмотреть границы между странами в ответ на требования репараций.

"Глядя на [бывшего премьера Польши] Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключённые [бывшим канцлером Германии] Вилли Брандтом, что граница между Германией и Польшей чётко и навсегда установлена ​​после сотен лет истории. И мне не хотелось бы, чтобы некоторые люди рылись в книгах по истории, чтобы ввести ревизионистские изменения границ", — сказал Шольц.

Берлин Путину будет легко уговорить, если к власти придёт партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая выдвигается на первое-второе место в опросах общественного мнения даже в западных землях ФРГ. Эта партия выступает за выход из ЕС и налаживание отношений с РФ, выхода из санкций против неё.

В 2021 году лидер партии Александер Гауланд заявил, что к пакту Молотова-Риббентропа привели действия польского правительства (то есть, повторяет тезис Путина) и назвал польское государство "фактором, который в то время дестабилизировал европейский порядок в межвоенный период".

Пресс-секретарь АдГ Алис Вайдель заявила, что партия является "безусловно, самой большой силой в центральной Германии". Обозначение земель бывшей ГДР как центральной части подразумевает, что территория на востоке, то есть западные регионы Польши, принадлежат Германии.

В Германии популярна точка зрения, что польские власти организовали концлагеря, а по итогам войны 14 миллионов немецких граждан оказались изгнанными с родной земли.

Три раздела Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) между Австрией, Пруссией и Россией привели к тому, что польское государство 123 года отсутствовало на политической карте Европы. Четвёртый раздел прошёл в ходе Венского конгресса, оформившего новый раздел Польши на следующие части: Великое княжество Познанское (отошло Пруссии), Вольный город Краков (в 1846 включён в состав Австрийской империи) и Царство Польское (отошло России).

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы польша олаф шольц владимир путин
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