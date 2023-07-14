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Любовь Степушова

Польша поставила Зеленскому ультиматум по Волынской резне

4:36
Мир » Бывший СССР » Украина

Киевский режим принуждают отказаться от идеологических основ. Сейм Польши принял резолюцию с призывом к Украине официально извиниться за "геноцид" в Волынской резне.

Польша поставила Зеленскому ультиматум по Волынской резне
Фото: Телеграм Политика страны

Сейм Польши потребовал от Украины извинений за "геноцид" поляков

11 июля — в день 80-летия событий 1943 года на Волыни — сейм Польши единогласно потребовал от Киева извинений за "геноцид" поляков.

"Польско-украинское примирение должно включать в себя и признание вины, и поминовение жертв Второй мировой войны", — записано в резолюции.

В ней подчеркивается, что "во время нападений отрядов ОУН-УПА*, поддержанных частью местной украинской общины, было убито, зачастую весьма жестоким образом, более 100 тысяч поляков, а несколько сотен тысяч человек бежали, опасаясь той же участи".

Подсчитано, что только 11 июля 1943 года в 99 городах были убиты около восьми тысяч человек — в основном женщин, детей и стариков.

Варшава почувствовала слабость Украины

По сути, от киевского режима требуется признать, что герои нынешней Украины — Бандера, Шухевич, на "подвигах" которых "в борьбе с фашизмом и сталинизмом" строится воспитание молодёжи, являются кровавыми палачами.

Подножку Украине подставила Польша, которая воспевает стойкость украинцев, поддерживает ВСУ оружием, наёмниками и претендует на ввод своих "миротворцев" на Украину. Есть заявления, говорящие, что две страны готовы строить союзное государство.

Теперь стало очевидно, что это государство Варшава хочет строить под свои идеалы и принципы. Поляки после саммита НАТО в Вильнюсе почувствовали слабость "союзника" и то, что помощи ему ждать неоткуда, кроме как от Варшавы.

Некоторые политики в Польше ставят вопрос жёстко: Владимир Зеленский извиняется или больше никакой помощи от Польши. 

Украина на признание вины не пойдёт 

Киевский режим никогда не пойдёт на признание вины, так как это основа "украинства", и строит свою линию обороны. По его мнению, не УПА, а простые люди решили отомстить полякам за века унижений, а бандеровцы лишь присоединились к этому "народному восстанию".  Украинская пропаганда также настаивает, что и поляки в качестве мести убили 20 тысяч ни в чем ни повинных украинцев (заметим, что обе "миролюбивые" нации массово убивали евреев). 

Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что "любая попытка заставить президента Украины или Украины сделать то, что мы должны сделать в связи с нашим общим прошлым, неприемлема и вызывает сожаление".

Показательным в этом плане было событие 9 июля, когда президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский совместно почтили память жертв Волынской резни в Луцком соборе греко-католической церкви. Во время церемонии не было произнесено ни слова, каждый молился за своих (если молился). А между тем Дуду не смутило, что в Луцке Бандера — почётный гражданин, а одна из главных улиц носит имя "Героев УПА".

Почему поляки "не придержали язык"

Казалось бы, сейчас, во время "агрессии России", надо полякам придержать язык, ведь основа сближения с украинцами — ненависть к России и желание её уничтожить. Но в Польше приближаются парламентские выборы, и правящая партия "Право и Справедливость" играет на поле соперников в лице коалиции "Конфедерация", рейтинг которой растёт.

Коалиция обвинила в конфликте с РФ Украину и НАТО и представила законодательные идеи, которые должны "остановить украинизацию Польши".

Союз Польши и Украины — ситуативный, он никогда не закончится созданием общего процветающего государства. Скорее, Польша попытается аннексировать "восточные кресы" (западную Украину), когда то, что сегодня называется Украиной, погибнет. Посмотрим, какой в этом случае будет позиция РФ.

* Запрещены в РФ как экстремистские организации. 14 октября 1942 года руководство Организации украинских националистов (ОУН) приняло решение о создании Украинской повстанческой армии ( УПА). 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы анджей дуда степан бандера владимир зеленский
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