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Любовь Степушова

У Зеленского остался один шанс на спасение – уния с Польшей

3:22
Мир » Бывший СССР » Украина

Перевод ЧВК "Вагнер" в Белоруссию ускорит отправку польско-литовского контингента на Западную Украину. В Польше уже дают советы населению, как спастись.

У Зеленского остался один шанс на спасение – уния с Польшей
Фото: Телеграм Политика страны

Срочное совещание "Люблинского треугольника"

Президенты Польши, Литвы и Украины встретились 28 июня в Киеве в формате "Люблинского треугольника". Президент Польши Анджей Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа не анонсировали свои визиты к Владимиру Зеленскому.

Причина: либо срочность, либо боятся попасть под удары ВКС РФ. И то, и другое — хорошо.

Срочность вызвана выдвижением ЧВК "Вагнер" в Белоруссию. Удар штурмовиков по западной границе Украины отрежет от неё Польшу и Литву, и следовательно, обеспечит военное невмешательство Варшавы в конфликт.

"Мы все видим, что происходит. Перевод российских войск де-факто, в виде, вероятно, группы Вагнера, в Белоруссию, а также переезд туда главы группы Вагнера — это для нас очень негативные сигналы, которыми мы очень сильно хотим поделиться с нашими союзниками", — цитирует Дуду Interia Wydarzenia.

Последний шанс Зеленского сохранить нацистский режим

План действий по вводу "миротворцев" из Польши и Литвы давно согласован во всех инстанциях, и необходим лишь официальный запрос Киева. Он будет, так как у Зеленского остался последний шанс на "спасение" в условиях отказа от принятия в НАТО — реализовать сценарий образования конфедерации с Польшей с вводом украинско-польско-литовского корпуса. Численностью 20-25 тысяч человек, он будет в состоянии боеготовности к июлю, заявлялось ранее.

Как пишет Telegram-канал "Резидент", со ссылкой на источник, сейчас обсуждают две даты захода контингента на Западную Украину: первая — в конце июля, сразу после саммита НАТО, а вторая — в начале осени.

Польша и Литва не просто так тянут свои народы в мясорубку войны. Это — желание Вашингтона, так как людской ресурс (солдаты) Украины заканчивается.

Польский финансовый аналитик и блогер Чезари Граф считает, что для того, чтобы уравнять людской потенциал НАТО с потенциалом РФ "необходимо будет добавить больше кандидатов на стороне Украины". По его мнению, очевидным выбором будет Польша, затем Литва, Латвия, Эстония и, возможно, Румыния и Молдавия.

Полякам советуют готовится к эскалации уже сейчас

Чезари советует полякам уже сейчас начинать готовиться к эскалации и предлагает открыть брокерский счёт за границей, который даст возможность принимать депозиты и снимать деньги за границей. "Людям с большим кошельком" он рекомендует задуматься о виде на жительство или гражданстве за границей.

По его мнению, стоит также поинтересоваться инвестиционным золотом, которое "до сих пор переживало все войны".

Версию о расширении конфликта подтверждает активное лоббирование Варшавой и Вильнюсом идеи закрепления в бюджетах стран НАТО фиксированного процента на помощь Украине. Этот подход поддерживают скандинавы и британцы. Турки, французы и немцы пока против, пишет Telegram-канал "Милитарист".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы анджей дуда владимир зеленский
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