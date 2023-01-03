Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам

Варшава дала понять Киеву, что бандеровщина не выживет в едином государстве, и предложила вывести в Польшу произведения искусства, принадлежащие русской цивилизации.

Варшава продавила Зеленского на отмену Бандеры

Пресс-центр Верховной рады удалил публикацию из Twitter по случаю дня рождения нациста Степана Бандеры, на прославление которого Украина сделала ставку в построении своей государственности. 1 января нигде на Украине не было маршей в его честь, а президент Владимир Зеленский не выступил с речью.

Это было сделано после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил "прославление" кумира бандеровцев.

"Это знак того, что украинцы прислушались к нашему голосу. Хочу дать понять, что со стороны польского государства неприемлемо прославление Степана Бандеры, идеолога украинских националистов, который убил десятки тысяч поляков на Волыни", — заявил замглавы МИД Аркадиуш Муларчик.

По его словам, то, что сейчас делает польское правительство и поляки для украинцев, имеет гораздо большее значение для независимой, суверенной Украины.

"Я убежден, что наступит время, когда этот вопрос будет прояснен в отношениях между нашими странами", — цитирует PAP.

Польский национализм исключает украинский

Вероятный план Польши по вопросу "прояснения" изложен в статье Ханны Крамер в Niezależny Dziennik polityczny.

По её словам, "Великая Польша восстанет из пепла украинского кризиса". На это у неё есть "исторические права, принципиальное участие в защите киевского режима, а также принятие на своей территории миллионов украинских беженцев". Украинцы, по её словам, уже получают помощь по социальным программам и приоритетный доступ к медицинским услугам.

Заметим, что поляки также приравнены в правах к украинцам на Украине. То есть Зеленский уже давно потерял надежду сохранить собственное государство, и уже решил, что он и соотечественники создадут новое — с Польшей.

Однако украинцы получат в нём только культурную автономию, и их ждёт полонизация, уверена Крамер. Это "заставит украинцев уважать и принять польскую культуру, а также заставит их изучать польский язык".

Для несогласных, поясняет она, будут созданы спецлагеря. Крамер уверена, что уже построенные Варшавой во Львове "спецместа" для 200 тысяч украинцев, послужат базой для исправительных лагерей.

Варшава на полных порах готовится к разделу Украины

О намерениях Варшавы говорит её милитаризация. Польское министерство обороны решило призвать на службу ещё до 250 тыс. человек, они будут участвовать в масштабных учениях, а затем примут присягу.

Министерство культуры Польши, со своей стороны, заявило о том, что готово принять на хранение произведения искусства из Украины.

"Мы подготовили склады в библиотеках, архивах и музеях, готовы принять перемещаемые коллекции, если украинцы решат их вывезти", — сказал "Польскому радио" замминистра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селин.

По его словам, такая необходимость может возникнуть из-за боевых действий.

В июле замглавы Нацбанка Украины Сергей Николайчук рассказал в интервью журналу Rabbit Hole, что золотовалютные резервы Украины Киев отправляет в Польшу, где они и будут храниться до "нормализации обстановки".

РФ не может отдать полякам свои культурные ценности

Поляки используют сложившуюся ситуацию по максимуму для ограбления бывшей Украины. Свои вложения туда они окупят. Но есть одно "но". Своих культурных ценностей у бандеровской Украины нет. Это ценности русской цивилизации, и Россия их потеряет. Поэтому позиционная война в СВО должна в ближайшее время закончится наступлением, чтобы, в том числе, не дать полякам ими завладеть.

Читайте по теме: Путин: националистические польские группы намерены забрать территории Украины

Поляки протестуют против "скрытой мобилизации" для войны с РФ

Дедлайн 10 лет: польский аналитик рассказал о Польско-украинской федерации