Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при первой же встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана Бандеры.
Моравецкому был задан вопрос о реакции польского правительства на то, что Верховная рада Украины разместила в соцсетях информацию о дне рождения Бандеры.
"Мы крайне критичны в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания о Бандере, мы очень-очень негативны", — цитирует ответ Моравецкого РИА "Новости".
"В моём первом разговоре с премьером Денисом Шмыгалем я сказу об этом очень-очень однозначно", — добавил он. По словам Моравецкого, "Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен".
В Польше крайне негативно относятся к деятельности украинских националистов и Степана Бандеры. И не скрывают этого, в том числе и на официальном уровне.
Однако же есть большие сомнения, что "очень-очень однозначное" заявление Моравецкого произведёт на Шмыгаля большое впечатление. По крайней мере, предыдущие высказывания по этой теме не привели к сколько-нибудь заметным изменениям в политике киевского режима, которая строится как раз на прославлении Бандеры.
Так что можно предполагать, что и на этот раз на высказывания высокопоставленных польских политиков и чиновников в Киеве внимания не обратят.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.