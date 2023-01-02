Премьер Польши упрекнёт Украину за прославление Бандеры при первом же случае

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при первой же встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана Бандеры.

Моравецкому был задан вопрос о реакции польского правительства на то, что Верховная рада Украины разместила в соцсетях информацию о дне рождения Бандеры.

"Мы крайне критичны в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания о Бандере, мы очень-очень негативны", — цитирует ответ Моравецкого РИА "Новости".

"В моём первом разговоре с премьером Денисом Шмыгалем я сказу об этом очень-очень однозначно", — добавил он. По словам Моравецкого, "Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен".

В Польше крайне негативно относятся к деятельности украинских националистов и Степана Бандеры. И не скрывают этого, в том числе и на официальном уровне.

Однако же есть большие сомнения, что "очень-очень однозначное" заявление Моравецкого произведёт на Шмыгаля большое впечатление. По крайней мере, предыдущие высказывания по этой теме не привели к сколько-нибудь заметным изменениям в политике киевского режима, которая строится как раз на прославлении Бандеры.

Так что можно предполагать, что и на этот раз на высказывания высокопоставленных польских политиков и чиновников в Киеве внимания не обратят.