Премьер Польши: некоторые страны Европы не хотят помогать Украине

Руководители ряда государств, входящих в состав Евросоюза, не хотят поддерживать Украину, следует из заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

На брифинге, организованном перед заседанием Европейского совета, он отметил, что некоторые политики и дипломаты пытаются "замаскировать" своё желание прекратить помощь Киеву.

"Мы открыты для обсуждения всех тем, но есть страны, которые с самого начала не хотели помогать Украине, они пытаются спрятаться за другими темами", — уточнил Моравецкий.

По его словам, официальные лица из ряда европейских государств поднимают на заседаниях ЕС проблемы, связанные, например, с налогами от международных корпораций. Как уточнил премьер Польши, такие вопросы на фоне украинского конфликта напоминают "ненужную ошибку или шантаж".

Ранее Моравецкий сообщил, что Киев стал злоупотреблять поддержкой Варшавы. Он подчеркнул: если Польша столкнётся с новой волной украинских беженцев, власти страны минимизируют расходы бюджета на помощь мигрантам.