Политолог Денисов: предпосылок к заморозке украинского конфликта пока нет

2:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Эксперт Финансового университета при Правительстве Денис Денисов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление советника главы ОП Украины Михаила Подоляка, сообщившего, что Киев не собирается замораживать украинский конфликт. В то время как некоторые эксперты, в том числе западные, полагают, что противостояние на Украине может быть заморожено, например, по "корейскому сценарию".

Фото: https://t.me/anna_news/35266

Денисов считает, что на данный момент у нас нет предпосылок для того, чтобы говорить, что в краткосрочной перспективе будет заморожен конфликт на Украине или хотя бы перейдёт в режим конфликт низкой интенсивности, какой можно было наблюдать, например, на Донбассе до 24 февраля.

"Существует объективные факторы, связанные, во-первых, с тем, что Украина поддерживается странами коллективного Запада, как финансово, так и в военном плане. Пока это будет продолжаться — есть все основания полагать, что будет продолжаться и активная оборона со стороны Украины против вооруженных сил Российской Федерации в рамках специальной военной операции. Точно так же нет никаких предпосылок говорить о том, что в Российской Федерации что-то резко изменится таким образом, что перестанет возможным продолжать специальную военную операцию", — сказал Денисов.

Именно поэтому эксперт считает, что говорить о возможности заморозки украинского конфликта преждевременно.

Политолог предложил вспомнить недавнюю историю, когда в рамках конфликта на Донбассе стороны садились за стол переговоров, подписывали те или иные документы. Это было в результате тех или иных успешных военных операций. Денисов отметил, что Дебальцевский котел, Иловайский котел стали теми факторами, которые способствовали тому, что были подписаны первые и вторые Минские соглашения, хотя об этом уже начали забывать. И хоть они не заморозили конфликт, но значительно понизили его интенсивность. И с 2017 года, даже по тем официальным данным Управления верховного комиссара по правам человека, вся статистика демонстрировала то, что конфликт идет по нисходящей.

Сейчас же в рамках специальной военной операции пока нет предпосылок говорить, что такая тенденция уже существует, считает политолог.

"Одно дело — что нам хочется, другое дело — то, что реально происходит", — добавил эксперт.

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк сказал ранее, что Украина не будет замораживать противостояние с Россией, что она такой вариант вообще не рассматривает. А некоторые западные СМИ и эксперты считают, что украинский конфликт может быть заморожен по "корейскому сценарию", потому что стороны в ближайшее время договориться всё равно не смогут.