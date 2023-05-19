В Киеве возможность заморозки украинского конфликта даже не рассматривается, обсуждений на эту тему ни разу не проводилось. Об этом сообщил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк.
Подоляк подчеркнул, что киевские власти не намерены замораживать "конфликт с Россией", а за всеми разговорами о такой перспективе, по его словам, стоят "пропагандистские СМИ из РФ".
"Украина не рассматривает и ни разу не обсуждала идеи "замороженных конфликтов" с государством-агрессором Россией", — написал Подоляк в своём Twitter*.
Так Подоляк отреагировал на сообщения некоторых СМИ, что украинский конфликт может быть приостановлен по аналогии с Кореей. Представитель офиса Зеленского подчеркнул, что Киев такое развитие событий не устраивает, и он и дальше намерен поддерживать активное противостояние с Россией.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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