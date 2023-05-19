Советник Зеленского Подоляк: Киев не собирается замораживать конфликт на Украине

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В Киеве возможность заморозки украинского конфликта даже не рассматривается, обсуждений на эту тему ни разу не проводилось. Об этом сообщил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк.

Фото: infosmi.net

Подоляк подчеркнул, что киевские власти не намерены замораживать "конфликт с Россией", а за всеми разговорами о такой перспективе, по его словам, стоят "пропагандистские СМИ из РФ".

"Украина не рассматривает и ни разу не обсуждала идеи "замороженных конфликтов" с государством-агрессором Россией", — написал Подоляк в своём Twitter*.

Так Подоляк отреагировал на сообщения некоторых СМИ, что украинский конфликт может быть приостановлен по аналогии с Кореей. Представитель офиса Зеленского подчеркнул, что Киев такое развитие событий не устраивает, и он и дальше намерен поддерживать активное противостояние с Россией.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.