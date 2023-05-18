Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк признался в ненависти к РФ и пригрозил россиянам преследованием.
По его словам, Киев не собирается разговаривать с Москвой. Он также заявил, что украинское руководство "достанет" российских дипломатов "юридически или физически".
"Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде", — подчеркнул Подоляк в Twitter*, комментируя запись постпредства России при ООН.
Ранее советник главы офиса президента Украины запросил у коллективного Запада три тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атак на новые российские регионы. Речь идёт о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом Подоляк добавил, что украинские военные не будут наносить удары по Белгородской области.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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