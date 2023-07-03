Байден едет на шоу в Вильнюс. Чтобы там ненароком умереть?

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Джо Байден поедет на саммит НАТО в Вильнюс, сообщил Белый дом. Не совсем понятно, для чего намечено это шоу, на котором хозяин альянса может ненароком умереть.

Фото: eer.ru

С больной головы Байдена — на здоровую Путина

Белый дом объявил 2 июля что президент Джо Байден совершит дипломатическое турне по Европе. Согласно пресс-релизу, он посетит Великобританию, Литву и Финляндию 9-13 июля.

В Великобритании Байден запланировал встречи с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком, "чтобы ещё больше укрепить тесные отношения между двумя странами", говорится в заявлении. Затем глава Белого дома примет участие в саммите НАТО в Литве, который пройдёт в Вильнюсе с 11 по 12 июля. 13 июля Байден переместится в Финляндию — страну, недавно вступившую в НАТО.

Издание Bloomberg, вместо того, чтобы поразмышлять над задачами Байдена в его турне, красочно и долго описывает в своём репортаже, как "ослаб" российский лидер Владимир Путин после "мятежа" ЧВК "Вагнер". Агентство цитирует директора ЦРУ Уильяма Бернса, который заявил в субботу, что "недовольство войной" в РФ " подтачивает" "режим Путина" и создаёт для американской разведки "возможность, которая выпадает раз в поколение" и которую она "не упустит". Что ж, Кремль, надо полагать, начеку.

На самом же деле ослаб не Путин, а Байден и его страна, которые чахнут с каждым месяцем. Для этого достаточно почитать выступления Дональда Трампа.

Хозяин едет "сплачивать коллектив"

Если же говорить о целях Байдена в европейском турне, то Британия и Финляндия — это для отдыха, а саммит НАТО в Литве — это "гвоздь сезона": хозяин НАТО едет "сплачивать коллектив".

Об этой цели пишут западные СМИ. Однако в июне на встрече президента США с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом оба подчеркнули, что НАТО "никогда не был таким сплочённым". То есть сплачивать уже сплочённое.

Не менее глубокую мысль высказал посол США в Польше Марк Бжезинский. Он считает, что встреча в Вильнюсе должна "доказать, какой стратегической ошибкой Путина было вторжение в Украину". Стратегия — понятие долговременное, поэтому, если Бжезинскому всё ясно, то надо было пояснить. Но он почему-то не счёл нужным.

США не будут делать резких заявлений

На самом деле, первое лицо США не в состоянии самостоятельно мыслить из-за болезни. На прошлой неделе он перепутал Украину с Ираком, поэтому его визит — это пустая вывеска, шоу для зевак, а то, что он скажет, ему уже написали в шпаргалке.

В ней написано — не делать резких заявлений, чтобы "не давать Путину повод обвинить Запад и НАТО". Это те слова, которые Байден озвучил по итогам событий 24 июня, связанных с ЧВК "Вагнер". Ранее президент США заявил, что у Украины достаточно средств для проведения наступательных операций.

Очевидно, что "дорожной карты" по членству Украины в НАТО не будет, а будет создан Совет Украина-НАТО по аналогии с Советом Россия-НАТО, который уже канул в лету. Это совсем не то, что надо Владимиру Зеленскому. Но президент Украины должен был показать успехи на фронте, а их нет.

На выходных заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию на поле боя "достаточно сложной " и "везде горячей".

Около Артёмовска ВСУ топчутся на месте, у Антоновского моста плацдарм ликвидирован, отражены атаки на Запорожском направлении. Западную технику ВС РФ жгут, солдаты ВСУ на неё жалуются, её просто не хватает.

Зачем США недееспособный президент?

В Литве читатели сайта Respublika издеваются над Байденом. У них возникают вопросы: зачем нужен США недееспособный президент и не лучше ли дать ему возможность уйти на пенсию?

Комментаторы делают ставки, что сейчас "отмочит" Байден — упадёт просто так или что-то сломает, уйдёт в никуда или будет жать кому-то руку, или, не дай Бог, умрёт. Другие намекают на палатки "Вагнера" в 30 километрах от Литвы: "И как вы к нам не боитесь?".

Один читатель предложил спросить у Байдена: "Чей Крым?" Другой полагает, что недееспособный президент — это такая "изощрённая тактика запугивания" России. Предположим со своей стороны, что достойных политиков у американцев нет. Каждый народ достоин своего лидера.

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