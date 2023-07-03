Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Байден едет на шоу в Вильнюс. Чтобы там ненароком умереть?

4:52
Мир » Северная Америка » США и Канада

Джо Байден поедет на саммит НАТО в Вильнюс, сообщил Белый дом. Не совсем понятно, для чего намечено это шоу, на котором хозяин альянса может ненароком умереть.

Байден едет на шоу в Вильнюс. Чтобы там ненароком умереть?
Фото: eer.ru

С больной головы Байдена — на здоровую Путина

Белый дом объявил 2 июля что президент Джо Байден совершит дипломатическое турне по Европе. Согласно пресс-релизу, он посетит Великобританию, Литву и Финляндию 9-13 июля.

В Великобритании Байден запланировал встречи с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком, "чтобы ещё больше укрепить тесные отношения между двумя странами", говорится в заявлении. Затем глава Белого дома примет участие в саммите НАТО в Литве, который пройдёт в Вильнюсе с 11 по 12 июля. 13 июля Байден переместится в Финляндию — страну, недавно вступившую в НАТО.

Издание Bloomberg, вместо того, чтобы поразмышлять над задачами Байдена в его турне, красочно и долго описывает в своём репортаже, как "ослаб" российский лидер Владимир Путин после "мятежа" ЧВК "Вагнер". Агентство цитирует директора ЦРУ Уильяма Бернса, который заявил в субботу, что "недовольство войной" в РФ " подтачивает" "режим Путина" и создаёт для американской разведки "возможность, которая выпадает раз в поколение" и которую она "не упустит". Что ж, Кремль, надо полагать, начеку.

На самом же деле ослаб не Путин, а Байден и его страна, которые чахнут с каждым месяцем. Для этого достаточно почитать выступления Дональда Трампа.

Хозяин едет "сплачивать коллектив"

Если же говорить о целях Байдена в европейском турне, то Британия и Финляндия — это для отдыха, а саммит НАТО в Литве — это "гвоздь сезона": хозяин НАТО едет "сплачивать коллектив".

Об этой цели пишут западные СМИ. Однако в июне на встрече президента США с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом оба подчеркнули, что НАТО "никогда не был таким сплочённым". То есть сплачивать уже сплочённое.

Не менее глубокую мысль высказал посол США в Польше Марк Бжезинский. Он считает, что встреча в Вильнюсе должна "доказать, какой стратегической ошибкой Путина было вторжение в Украину". Стратегия — понятие долговременное, поэтому, если Бжезинскому всё ясно, то надо было пояснить. Но он почему-то не счёл нужным.

США не будут делать резких заявлений

На самом деле, первое лицо США не в состоянии самостоятельно мыслить из-за болезни. На прошлой неделе он перепутал Украину с Ираком, поэтому его визит — это пустая вывеска, шоу для зевак, а то, что он скажет, ему уже написали в шпаргалке.

В ней написано — не делать резких заявлений, чтобы "не давать Путину повод обвинить Запад и НАТО". Это те слова, которые Байден озвучил по итогам событий 24 июня, связанных с ЧВК "Вагнер". Ранее президент США заявил, что у Украины достаточно средств для проведения наступательных операций.

Очевидно, что "дорожной карты" по членству Украины в НАТО не будет, а будет создан Совет Украина-НАТО по аналогии с Советом Россия-НАТО, который уже канул в лету. Это совсем не то, что надо Владимиру Зеленскому. Но президент Украины должен был показать успехи на фронте, а их нет.

На выходных заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию на поле боя "достаточно сложной " и "везде горячей".

Около Артёмовска ВСУ топчутся на месте, у Антоновского моста плацдарм ликвидирован, отражены атаки на Запорожском направлении. Западную технику ВС РФ жгут, солдаты ВСУ на неё жалуются, её просто не хватает.

Зачем США недееспособный президент?

В Литве читатели сайта Respublika издеваются над Байденом. У них возникают вопросы: зачем нужен США недееспособный президент и не лучше ли дать ему возможность уйти на пенсию?

Комментаторы делают ставки, что сейчас "отмочит" Байден — упадёт просто так или что-то сломает, уйдёт в никуда или будет жать кому-то руку, или, не дай Бог, умрёт. Другие намекают на палатки "Вагнера" в 30 километрах от Литвы: "И как вы к нам не боитесь?".

Один читатель предложил спросить у Байдена: "Чей Крым?" Другой полагает, что недееспособный президент — это такая "изощрённая тактика запугивания" России. Предположим со своей стороны, что достойных политиков у американцев нет. Каждый народ достоин своего лидера.

Читайте по теме: Вашингтон не будет останавливать Зеленского от теракта на ЗАЭС

У Зеленского остался один шанс на спасение — уния с Польшей

Российские ракеты на Кубе становятся близкой реальностью

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы всу литва вильнюс владимир путин владимир зеленский
Новости
В Нижнем Тагиле пользователи Сети недовольны приговором педофилу: ему дали 12 лет
В Новосибирске силовики избили полотенцем охранника клиники
Точными ударами артиллерия РФ уничтожила базу ВСУ на Херсонском фронте
МК: спецназовец "Ахмата" рассекретил новые средства борьбы с вражескими БПЛА
Под Новосибирском изувеченный школьник успел снять на видео момент перед нападением
Появилась новая фотография Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы
Сын Александра Митты опроверг сообщения об ухудшении здоровья режиссёра
Врач из РФ Романенко объяснила, почему в жару хочется спать
В Британии рассказали о 50 тысячах ЛГБТ-солдатах в рядах ВСУ
Помидоры станут в саду идеальным компаньоном для ромашек
Популярное
Залужный недоволен требованиями НАТО, поэтому практически истерит — Клинцевич

Политолог Андрей Клинцевич сообщил, что главком ВСУ Валерий Залужный недоволен требованиями НАТО.

МК: Клинцевич назвал причины истерики главкома ВС Украины Валерия Залужного
"Спартанцы" перешли в контратаку у Орехова, после того как ВСУ ворвались в окопы на передовой
ВС РФ перешли в контратаку, после того как ВСУ ворвались в окопы
Зеленский взорвёт ЗАЭС для сохранения позиций США на Украине
Милявская заступилась за Пугачёву после критики её шоу
Елена Гречина: на Смоленщине к войне относятся по-особому Анжела Якубовская Киберсадовод: в России изобрели робота для ухода за садом Анастасия Жукова У Зеленского остался один шанс на спасение – уния с Польшей Любовь Степушова
Маляр: ВС РФ атакуют на Авдеевском, Марьинском и Лиманском фронтах
Вашингтон намерен передать Киеву ракеты ATACMS для изменения ситуации в зоне СВО
Кулеба: заявление Орбана о потере суверенитета Киевом — это "бла-бла-бла"
Кулеба: заявление Орбана о потере суверенитета Киевом — это "бла-бла-бла"
Последние материалы
МК: спецназовец "Ахмата" рассекретил новые средства борьбы с вражескими БПЛА
Под Новосибирском изувеченный школьник успел снять на видео момент перед нападением
Появилась новая фотография Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы
Сын Александра Митты опроверг сообщения об ухудшении здоровья режиссёра
Байден едет на шоу в Вильнюс. Чтобы там ненароком умереть?
Врач из РФ Романенко объяснила, почему в жару хочется спать
В Британии рассказали о 50 тысячах ЛГБТ-солдатах в рядах ВСУ
Экс-министр экономики усомнился в ценности юаня для России
Помидоры станут в саду идеальным компаньоном для ромашек
Командование ВСУ сообщило, что не желает давить на партнёров из-за истребителей F-16
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников