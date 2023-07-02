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Любовь Степушова

Вашингтон не будет останавливать Зеленского от теракта на ЗАЭС

4:24
Мир » Бывший СССР » Украина

Киевский режим готов взорвать хранилище отработанного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В Вашингтоне — не против.

Вашингтон не будет останавливать Зеленского от теракта на ЗАЭС
Фото: uk. wiki.org

У РФ нет причин взрывать ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве, что у России есть план "дистанционного подрыва" Запорожской АЭС.

Основная версия — Россия взорвет хранилище отработанного топлива (создав "грязную бомбу") во время прорыва фронта, чтобы остановить ВСУ.

По логике, для этого вначале ВСУ необходимо пойти в наступление на Энергодар и продемонстрировать минимальный результат. Но в западных СМИ и сейчас ВСУ везде наступают и закрепляются. 

Москва распространила письмо в ООН, где сообщила, что не собирается взрывать ЗАЭС и призвала генсека организации заставить Киев воздержаться от провокаций. МАГАТЭ, разведка США заявили, что не видят подготовки к этому с российской стороны. Действительно, резона нет, потому что:

  • нет никаких признаков, что ВС РФ отступают или готовятся уходить из Энергодара, так как "позади Москва" — сухопутный коридор в Крым, который имеет политическое, экономическое военное и суперстратегическое значение;
  • теракт резко ухудшает позиции РФ на международной арене и в переговорном процессе;
  • заражение местности грозит нанести ущерб армии РФ и жителям российских регионов. Институт изучения войны (США) пишет, что теракт не выгоден РФ, так как "Россия не сможет контролировать последствия этого инцидента, что снизит способность России действовать и управлять".

Зеленский готов взорвать "грязную бомбу"

Нагнетание ситуации со стороны Киева означает что:

1. Теракт — в планах самого Зеленского пред саммитом НАТО, который начнётся 10 июля в Вильнюсе. Раз сошёл с рук подрыв Каховской ГЭС, сойдёт и подрыв ЗАЭС. Эмоционально СМИ раскрутят как надо, а американцы промолчат. В Сенате США подготовлена резолюция о том, что любое применение Россией или Белоруссией "ядерного взрывного устройства" на территории Украины будет воспринято как атака на НАТО. В Киеве не исключают (или уверены), что НАТО втянется в конфликт.

Выкосить же пол страны, когда есть возможность сохранить власть и активы для США — это не проблема. Вероятно, это будет подрыв с помощью диверсии, а не обстрела, и теракт готовится к реализации за несколько дней до саммита НАТО.

2. Это медийная кампания для внутреннего пользователя. Надо чем-то заполнять повестку, когда наступление завязло. Однако все анонсы Киева до сих пор реализовывались. В прошлом году режим прямо предупреждал о Харьковском наступлении, в этом — о наступлении в Запорожье. Хорошо, если это учитывает Москва.

США не будут останавливать Зеленского

Министерство энергетики Украины сообщило, что масштабные учения по отработке действий на случай ЧП на ЗАЭС проводятся в Днепропетровской, Николаевской областях. По словам запорожского активиста Владимира Рогова, киевские власти готовят пункты деконтаминации — отмывки населения от радиации и пункты сбора населения из потенциальной загрязненной зоны.

В субботу Зеленский провёл (или это был хромакей) совещание ставки на Ровенской АЭС, где говорил о её безопасности, и поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление. Это говорит о том, что президент Украины пошёл ва-банк.

Возникает вопрос, почему бы Вашингтону не остановить его? Но это означает, что там покрывают сумасшедшего маньяка, дают ему оружие и деньги американских налогоплательщиков. Дональд Трамп непременно воспользуется этим в предвыборной гонке. Во-вторых, не очень-то это и надо американцам. Трагедия произойдёт в Европе — пережили Чернобыль, переживут и сейчас. Европейцы ослабнут, а Америка усилится по всем направлениям.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы теракт владимир зеленский
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