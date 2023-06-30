Читатели Breitbart о выходке Байдена: "Когда приспичило пи-пи, действовать надо быстро!"

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Портал Breitbart опубликовал видео, на котором Джо Байден раньше запланированного времени покинул прямой эфир.

Многие читатели не были удивлены таким поворотом событий. Они выразили своё разочарование и неодобрение в отношении президента, утверждая, что он часто ставит Соединённые Штаты в неловкое положение.

"Официально прошло ноль дней, чтобы этот клоун не поставил США в неловкое положение", — написал Common Sense. "Неудивительно что весь мир смеётся над маразматиком-Джо и Америкой из-за того, что этот шут находится в Белом доме. К черту Джо Байдена!" — прокомментировал пользователь с ником ricocat1 (# FJB & TGP). "Он ходячий труп", — заявил Wesley Baggett.

В комментариях можно увидеть саркастические высказывания, подчеркивающие их негативное отношение к Байдену и его политике. Несколько комментаторов выразили сомнения в способностях президента и свою тревогу относительно того, что он представляет США перед мировым сообществом. Они высказывают опасения о будущем страны и выражают неудовлетворение его действиями.

"Когда приспичило пи-пи, действовать надо быстро!" — пошутил desert rat. "Особенно когда процесс уже пошёл", — ответил ему WhippJunior. "Почему они не вызвали кого-нибудь поменять его подгузник Depend для взрослых? Было очевидно, что он уже переполнен!" — поддержал их RogB.