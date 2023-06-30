Журналист и телеведущий Такер Карлсон заявил, что США пренебрегают основными принципами демократии в своей борьбе за неё. Читатели Breitbart поддержали его точку зрения. Они заявили, что США сами разрушили демократию на Украине, свергнув легитимно избранного президента и внедрив своего кандидата.
В своём выступлении "Бойтесь злой иронии: Война за демократию приводит к диктатуре" Карлсон показал видео с выступлениями таких политиков, как Дик Дурбин, Нэнси Пелоси и Майк Маккол, которые утверждали, что Украина в своей борьбе с Россией представляет интересы всего демократического мира.
Однако Карлсон напомнил, что ранее Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине состоятся только после победы в конфликте с Россией. Карлсон пришёл к выводу, что США борются за демократию от лица лидера, который открыто высказался о возможном конце демократии. Тем не менее американское руководство продолжает поддерживать Зеленского, не обращая внимания на эти противоречия. Карлсон призывает задуматься о таком развитии событий.
Комментаторы Breitbart выразили сомнения в объективности и справедливости западных СМИ к России и Украине. Они указывают на негативные комментарии в адрес Путина, за счёт которых Зеленского преподносят как положительного персонажа. Читатели также подмечают проблему коррупции на Украине и намекают, что США из-за этого не могут отчитаться за потраченные средства. Кроме того, комментаторы критикуют Зеленского за закрытие СМИ и арест политических оппонентов. Это свидетельствует о нарушении свободы слова и политических репрессиях.
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