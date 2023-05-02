Верховная рада Украины приняла резолюцию, которая определяет государственную идеологию РФ, как "рашизм". Бандеровцы празднуют перемогу, а их уже нет, как и перемоги.
"Рашизм", как пишут на сайте Рады — это тоталитаризм, милитаризм, культ личности руководителя, сакрализация институтов государства, а также "отрицание существования" других народов и "навязывание" другим народам русского языка и культуры.
За признание российского государства "тоталитарным и человеконенавистническим", которое "наследует худшие практики прошлого" проголосовал 281 депутат Рады, 57 парламентариев не голосовали.
Украинские депутаты также призвали ООН, ЕС, ПАСЕ и "правительства демократических стран" осудить "идеологию, политику и практику рашизма", написал председатель Рады Руслан Стефанчук у себя в Facebook*.
Они выполнили заказ медийщика по профессии ставшего президентом Украины Владимира Зеленского, который сейчас должен отвлечь внимание свидомых от поражения ВСУ в Артёмовске и несостоявшегося "контрнаступа".
На самом деле, цель давно муссируемой инициативы (выпущена даже книга ""Запретить рашизм") — это прививание русофобии украинской молодёжи и европейцам.
"Мы должны сделать так, чтобы слово "рашизм" стало в один ряд с понятиями итальянский фашизм, немецкий нацизм, сталинский социализм, коммунизм и русский фашизм. Это преступные режимы, которые должны быть покараны", — сказал экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, презентуя упомянутую книгу.
Историк с говорящей фамилией Брехуненко (Виктор) заявил тогда же, что "существовали те времена, когда реакция мира на Московию была совсем иная. До XVIII века Европа понимала, что такое Московия, что Русь — это на Украине, что гетьманщина — это наследница Руси, а Московия — это отдельная субстанция".
"И нужно загнать её туда, откуда её вывел Пётр I", — отметил Брехуненко.
Этих депутатов, историков, чиновников нет уже в будущем, а в настоящем их состояние сходно с наркотической ломкой, поэтому они придумывают: "Московия", "рашизм".
Нет такого понятия — "рашизм", зато есть понятие нацизм — что характеризует режим Украины и всех, его поддерживающих. Россия — наследница Советского Союза, победила нацизм в Великой Отечественной войне, поэтому не может иметь с ним ничего общего.
Режим Зеленского имеет главный признак нацизма — уничтожает по этническому признаку русских — своих же граждан. А также имеет другие черты немецкого нацизма:
И в Кремле понимают, что такое украинский нацизм, поэтому идёт СВО и поставлена задача денацификации Украины. И задача будет выполнена. Будут денацифицированы и те, кто вырастил украинский нацизм в Европе и США.
*Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией компанию Meta*, ранее известную как Facebook. В России запрещена деятельность социальных сетей Facebook и Instagram* (Meta купила ее в 2012 г.) по причине экстремизма и русофобии.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.