Лавров: Европа вновь использует нацизм как средство сдерживания России

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа вновь использует нацизм как средство сдерживания России.

В интервью Лавров заявил, что все призывы обратить внимание на то, кто сносит памятники и организовывает демонстрации ветеранов "Ваффен-СС" в Прибалтике и на Украине, просто игнорируются Западом. По его словам, это делают неонацистские и нацистские подразделения.

Лавров приходит к выводу, что необходимо рассматривать вариант, который включает в себя то, что Европе снова понадобился нацизм.

"Опять понадобился для того, чтобы направить его против нас. Либо как средство сдерживания России, недопущения превращения её в самостоятельную силу", — сказал Лавров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.