Грузинский и российский журналист, телеведущий, колумнист Отар Кушанашвили заявил, что те, кто сносит памятники Пушкину на Украине, — это "ничтожные люди".
В эфире своей программы "Каково?!" Кушанашвили порассуждал о сносе памятников поэтов и писателей на Украине. Он резко осудил тех украинцев, которые учавствуют в подобных мероприятиях. По словам телеведущего, этим занимаются "недалёкие люди" и идиоты.
"Те, кто сносит памятники Пушкину на Украине, — люди недалекие. Глупые люди, ничтожные люди. Ибо нет более сладкого в лучшем смысле произведения, чем "Евгений Онегин". Это же любовное коммюнике. <…> Пушкин позволил мне припасть к его ногам. Пушкин — великий поэт, а сносят его только идиоты", — заявил Кушанашвили.
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