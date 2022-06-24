Кушанашвили о тех, кто сносит памятники Пушкину на Украине: "Ничтожные люди"

Грузинский и российский журналист, телеведущий, колумнист Отар Кушанашвили заявил, что те, кто сносит памятники Пушкину на Украине, — это "ничтожные люди".

В эфире своей программы "Каково?!" Кушанашвили порассуждал о сносе памятников поэтов и писателей на Украине. Он резко осудил тех украинцев, которые учавствуют в подобных мероприятиях. По словам телеведущего, этим занимаются "недалёкие люди" и идиоты.

"Те, кто сносит памятники Пушкину на Украине, — люди недалекие. Глупые люди, ничтожные люди. Ибо нет более сладкого в лучшем смысле произведения, чем "Евгений Онегин". Это же любовное коммюнике. <…> Пушкин позволил мне припасть к его ногам. Пушкин — великий поэт, а сносят его только идиоты", — заявил Кушанашвили.