Myśl Polska: украинские беженцы убедили поляков в необходимости денацификации страны

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Украинские беженцы, приехавшие в Польшу, всё больше убеждают граждан страны, что денацификация в Незалежной необходима, заявили аналитики.

По их словам, "страждущие" оказались приверженцами нацистской идеологии.

"Государственный культ Степана Бандеры*, Романа Шухевича* и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев. Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация", — передаёт Myśl Polska.

Как подчеркнули авторы, всё меньше остаётся сомнений, что на Украине процветает нацизм. При этом украинские беженцы пытаются нести свои идеи в массы на территории Польши.

*лидеры ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).

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