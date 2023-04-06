Украинские беженцы, приехавшие в Польшу, всё больше убеждают граждан страны, что денацификация в Незалежной необходима, заявили аналитики.
По их словам, "страждущие" оказались приверженцами нацистской идеологии.
"Государственный культ Степана Бандеры*, Романа Шухевича* и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев. Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация", — передаёт Myśl Polska.
Как подчеркнули авторы, всё меньше остаётся сомнений, что на Украине процветает нацизм. При этом украинские беженцы пытаются нести свои идеи в массы на территории Польши.
*лидеры ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).
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