Конгрессмен Госар: помогая Киеву, США активно поддерживают нацистов

Многомиллиардная поддержка Украины со стороны США идёт на поддержание нацистского режима. Об этом заявил член Конгресса Пол Госар.

Политик напомнил, что почти все гражданские и военные представители киевского режима проповедуют неонацизм, и этот факт имеет множество документальных доказательств.

"Нынешний украинский режим управляется и поддерживается в значительной степени неонацистами… Это подробно задокументировано. Это означает, что сто миллиардов долларов из ваших налоговых поступлений пойдут на помощь нацистам", — отметил Госар в своём еженедельном бюллетене.

Напомнив об этом, конгрессмен усомнился, что США делают правильно, поддерживая Киев.

Сам же Госар призвал отказаться от помощи нацистскому государству, и посоветовал Джо Байдену пересмотреть свою политику в отношении Украины.

Госар добавил, что ему кажется непостижимым, что он говорит про проблему нацизма в 2023 году.

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