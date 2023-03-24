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Политолог Гусий: трибунал Евросоюза по РФ — ещё один показатель того, что Запад зашёл в тупик

3:14
Мир

В Брюсселе открылся саммит Евросоюза, где будут обсуждаться не только очередные санкции против РФ и новые пакеты помощи ВСУ, но и "создание трибунала и суда над Россией", пишет "НГ".

Политолог Гусий: трибунал Евросоюза по РФ — ещё один показатель того, что Запад зашёл в тупик

Про трибунал над Россией напомнила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, предложив создать его, как по бывшей Югославии (МТБЮ). Причиной Каллас назвала тот факт, что

"МУС может преследовать только за военные преступления, но не может преследовать за такое преступление, как агрессия одного государства против другого".

Про сотни вторжений НАТО и США, в том числе по фальшивым причинам и с миллионами жертв (как в Ираке, Югославии и Афганистане в целом) она не вспомнила. Зато в зале обсуждений звучало, что трибунал и его последствия будут "страшными".

Забыла она и то, что трибунал по бывшей Югославии создавался с подачи Совета Безопасности ООН, постоянным членом которого с правом "вето" является Россия, которая юридически не даст судить себя. Особенно после появления доказательств и заявлений Киева, что Украина действительно планировала атаку на Крым и Донбасс, а СВО её опередила.

"Обсуждение на саммите Евросоюза возможной поддержки создания международного трибунала — ещё один показатель того, что Запад зашёл в тупик с возможными вариантами давления на Россию", — заявил Pravda.Ru известный политолог Андрей Гусий.

"Вот посудите сами, варианты санкций закончились. Президент Чехии так и сказал: "Мне не хватает воображения, чтобы сказать, что мы можем сделать ещё". С ордером Международного уголовного суда тоже не получилось. Армения и Венгрия, ратифицировавшие Римский статут, уже сказали, что не смогут арестовать Владимира Путина — не позволяет законодательство, да и в целом "непонятно, как это можно сделать", — добавил он.

Даже поставка снарядов для Украины выглядит не как мера поддержки, а как публичный показатель сохранения позиции Европы. Поставка половины снарядов к концу года — странное решение, потому как весь коллективный Запад говорит, что военная часть конфликта закончится к лету, отмечает эксперт.

Журналист поделился, что уже есть информация об ослаблении части санкций, так как они повлияли на продуктовую безопасность мира, да и после встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином Европа "приуныла" в прогнозах.

"Обсуждение международного трибунала, который, ожидаемо, не будет поддержан большинством стран, не будет иметь юридической силы — это не более чем продолжение информационной поддержки Украины. Не более. Пока идут такие разговоры, коллективный Запад делает вид, что всё идёт к "перемоге", — считает политолог.

Надо понимать, что Украина с Западом перешли в новый формат войны, при которой победы на информационном поле важнее, чем реальные действия. Это показывает не только ордер МУС, но и ситуация с Бахмутом, уход из которого информационно утопит режим Зеленского, вот и отправляют туда все резервы как в мясорубку, заключил Андрей Гусий.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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