Захарова об ордере на арест Путина: у высших лиц государств есть иммунитет перед решениями МУС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест российского президента Владимира Путина.

По её словам, высшие должностные лица обладают иммунитетом перед решениями МУС. При этом она подчеркнула: РФ находится вне юрисдикции Международного уголовного суда, поэтому какое-либо сотрудничество с ним невозможно.

"У должностных лиц высокого ранга иммунитет абсолютен. Решение МУС этого отменить не может", — уточнила Захарова во время брифинга в МИД.

Ранее сотрудники МУС выдали ордер на арест Путина и уполномоченной по правам человека Марии Львовой Беловой из-за подозрений в "незаконном вывозе детей" с Украины. Глава Минюста ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать президента РФ, если "его нога ступит на территорию Германии", а украинский президент Владимир Зеленский назвал решение суда в Гааге "историческим".