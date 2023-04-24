Бывшие республики СССР рискуют стать новой линией фронта

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В непростое время перемен всем бывшим республикам Советского Союза придётся сделать выбор: либо принять сторону РФ и Китая, либо стать новой линией фронта.

Лу Шае: бывшие республики Советского Союза имеют частичный суверенитет

Запад чрезвычайно негативно оценил слова посла КНР в Париже Лу Шае в отношении частичного суверенитета бывших республик Советского Союза, потребовав от руководства Китая объяснений.

Напомним, что в интервью LCI (стенограмма удалена из первоисточника, но сохранена в переводе в Telegram) Лу сказал, что Крым — это "историческая часть России", а бывшие советские республики не имеют "действующего статуса", так как нет соглашений, подтверждающих их суверенитет.

"С точки зрения международного права можно даже сказать, что страны бывшего Советского Союза не имеют действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения об определении их статуса как суверенных государств", — сказал посол.

После двух дней выжидания, китайское посольство во Франции заявило, что Лу в интервью придерживался личной точки зрения. Однако, заметим, это не означает, что она не отражает позицию КПК, которую высшее руководство страны не желает высказать прямо в силу тех или иных причин.

В МИД КНР отметили, что признают суверенитет стран постсоветского пространства. Представляется, однако это не означает, что точка зрения Пекина не может измениться, если, например, Запад не признает воссоединение КНР с Тайванем.

В Пекине, вероятно, также знакомы с высказыванием главы Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Верховной рады Украины Александра Мережко, что Китай не имеет юридических оснований, чтобы претендовать на Тайвань.

На утверждение журналиста LCI о том, что общество на Тайване, согласно опросам, не хочет интеграции с КНР, Лу ответил:

"Общественным мнением можно манипулировать. Это просто".

Россия должна давно встать на позицию Лу

Спасибо китайскому дипломату за мнение, которое многие жители постсоветского пространства давно хотели услышать от Москвы, например, о денонсации Беловежских соглашений.

Это вовсе не означает отмену сложившегося частичного суверенитета всех постсоветских стран, но Крым тогда был бы не украинским даже в мыслях, и по остальным территориальным вопросам можно было бы договариваться. При этом, никто не отменяет международное соглашение о том, что государство под названием "СССР" продолжило свою международную правосубъектность под названием "Российская Федерация", а фактически — РСФСР.

В этом контексте очень интересно такое заявление Лу:

"Продажа и поставки оружия Соединёнными Штатами Тайваню нарушают международное право. Согласно международному праву, страны не могут продавать или предоставлять оружие негосударственным субъектам".

То есть, продажа оружия Украине тоже нарушает международное право, достаточно РФ заявить, что нет международного договора о субъектности Украины.

Москва и Пекин формируют новое международное право

Предупреждение США не поставлять оружие России, Лу Шае назвал актом гегемонии и подчеркнул, что "уровни беспокойства Запада" в "стратегических отношениях с РФ", Китай интересуют только в той степени, что "вы угрожаете нам, а не мы вам".

Он посоветовал лучше задуматься о том, почему "незападные страны не хотят идти в ногу с позициями Соединённых Штатов и Запада", а предпочитают поддерживать Китай. Почему отказываются от доллара в торговле.

"Это показывает, что в международном порядке царит несправедливость, поэтому необходимо реформировать и улучшить нынешний международный порядок, чтобы сделать его более сбалансированным, справедливым и разумным", — сказал дипломат.

На вопрос, вы счастливы, оттого, что Запад "в упадке" (вынудил журналиста это признать самому), посол ответил: "Я очень спокоен".

Именно это спокойствие определяет сегодня действия РФ и Китая в отношениях с Западом.

Как считает китаевед Николай Вавилов, РФ и Китай формируют "московско-пекинское право — уже иной международный концепт, на котором будет формироваться мир будущего".

Это означает, что в непростое время перемен всем бывшим республикам Советского Союза придется сделать выбор: либо принять сторону РФ и Китая, либо стать новой линией фронта.

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