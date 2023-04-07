Макрон и фон дер Ляйен были откровенно унижены в Пекине

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Визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен Пекин использовал для того, чтобы показать, кто есть кто в геополитике.

Си посмеялся над усилиями Макрона и фон дер Ляйен его убедить

Пятого апреля делегация, состоящая из президента Франции и председателя Европейской комиссии, должна была уговорить президента Китая Си Цзиньпина призвать его российского коллегу Владимира Путина к разумной позиции" по Украине.

А именно чтобы тот приступил к мирным переговорам с Владимиром Зеленским на условиях Киева и высказался против размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Но делегация была откровенно унижена в Китае.

"Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным", — заявил китайский лидер на пресс-конференции, цитирует Politico.

"Оставаться рациональными и спокойными" означает призыв к прекращению накачивания Украины оружием и присоединиться к мирному плану Китая по Украине.

"Президент (Макрон) призвал Си не делать поставки в Россию, которые помогли бы ей в войне против Украины. Си сказал, что эта война — не его дело", — сказал Politico неназванный дипломат.

То есть и не ваше, европейское дело.

Между тем, как пишет газета, стороны подписали договор на покупку Китаем 160 самолётов Airbus. Си этим тонко намекнул, что Париж и ЕС не готовы и не будут наказывать Пекин санкциями за поддержку позиции Путина.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что китайский лидер обещал пообщаться с Зеленским, "когда сложатся соответствующие условия". А когда — это европейцам Си не сообщил.

Как сказал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков: "Мы пока никаких перспектив для переговоров не видим". Вот это мнение Си имеет в виду, говоря об условиях.

Вывод из сказанного: Китай ясно дал понять, что Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю по украинскому конфликту, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на КНР. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью газете "Известия".

Франция — неудачный переговорщик с Пекином

Эммануэль Макрон привёз с собой для усиления фон дерЛяйен, которая для Си — просто никто.

Франция сама по себе — другое дело, это ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН, которая способна суверенно проводить внешнюю политику. Но не сейчас. Сегодня это страна с рекордным торговым дефицитом в 164 миллиардов евро в 2022 году (четверть которого приходится на Китай), руководство которой не способно навести порядок в собственной стране.

Это Франция, которую англосаксы изгнали из Индо-Тихоокеанского региона в сентябре 2021 года: AUKUS решено делать без неё, с дополнительным "бонусом" в виде отказа Австралии от французских подводных лодок в пользу английских.

Так же Си помнит, что Макрон вернулся из государственного визита в США в декабре прошлого года "оплёванным": ему было отказано в отмене протекционистских мер, которые ведут к деиндустриализации европейской промышленности.

Унижение Париж испытал в последние годы и в Африке, где теперь в почёте русские и китайцы. Эти неудачи ещё больше усугубляются провалом выступить посредником в украинском кризисе, где Макрон, много раз контактируя с Путиным, наконец призвал "не унижать" РФ и затих в пользу "ястребов" из Польши и Прибалтики.

Нельзя не вспомнить, что разрыв Москвы с Макроном был связан с обнародованием телефонного разговора между двумя президентами летом 2022 года.

Китай в геополитике — в положении ферзя на шахматной доске

Не испытывая личного доверия к Макрону, Си отбарабанил свою речь по бумаге на пресс-конференции, а Макрон говорил в два раза больше коллеги, что по протоколу не положено.

Дело в том, что подобный набор унижений можно составить по каждому лидеру Евросоюза, так что выбирать для поездки в Китай, действительно, было некого.

Китай же находится в положении ферзя на шахматной доске геополитики, отказываясь говорить с хозяином европейцев — Вашингтоном.

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