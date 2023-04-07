Французский политик Филиппо: Макрона все унижают, а он не понимает этого

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Президента Франции Эммануэля Макрона унижают все, но, кажется, он абсолютно этого не понимает, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

По словам политика, даже во время визита Макрона в Китай, его посадили на внушительное расстояние от лидера страны Си Цзиньпина.

"После трёхкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае! Макрона унижают абсолютно везде! Он хоть понимает это?" — задался вопросом Филиппо на своей странице в Сети.

Как подчеркнул политик, такой же "казус" произошёл и во время визита Макрона в Россию.

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