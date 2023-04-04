Французский политик Филиппо: Япония указала на крах политики США. Прыгнули выше потолка

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Япония пошла против политики США и стран "Большой семёрки", что говорит о крахе гегемонии Штатов, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

Токио продолжает сотрудничать с Россией и закупает нефть выше потолка цен, которого так усиленно добивался коллективный Запад, чтобы "обрушить" российскую экономику.

"Япония разрывает с США и покупает российскую нефть по ценам выше потолка, установленного G7! Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России!" — заявил Филиппо на своей странице в Twitter*.

Как подчеркнул политик, остальному миру необходимо посмотреть правде в глаза и прекратить "тупо следовать" интересам США.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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