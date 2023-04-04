Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Черногория отказалась передавать деньги россиян Украине
РИА Новости: Финляндия получит гарантии от членства в НАТО, а блок увеличит границы с РФ
Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно
Экс-министр обороны Польши: Варшаве не дают "технику мечты" взамен поставленной Киеву
Fox News: армию США к упадку ведут трангендеры и идеология Байдена
Во Франции разразился скандал из-за фотосессии министра для Playboy
РВ: ВКС РФ уничтожают боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Немецкий политик: "Поставка танков Украине — определённый жест"
Фронтмен группы "Земляне" Киселёв назвал певца SHAMAN "нерукопожатным"

Французский политик Филиппо: Япония указала на крах политики США. Прыгнули выше потолка

0:59
Экономика

Япония пошла против политики США и стран "Большой семёрки", что говорит о крахе гегемонии Штатов, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

Французский политик Филиппо: Япония указала на крах политики США. Прыгнули выше потолка

Токио продолжает сотрудничать с Россией и закупает нефть выше потолка цен, которого так усиленно добивался коллективный Запад, чтобы "обрушить" российскую экономику.

"Япония разрывает с США и покупает российскую нефть по ценам выше потолка, установленного G7! Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России!" — заявил Филиппо на своей странице в Twitter*.

Как подчеркнул политик, остальному миру необходимо посмотреть правде в глаза и прекратить "тупо следовать" интересам США.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Путин долго смеялся! Санкции Запада оказались пшиком
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе

Продвигаться армии России в Донбассе мешает артиллерия ВСУ.

Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
МК: подозреваемая в убийстве военкора Татарского резко разбогатела и собиралась на Украину
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
"Груз-200" в виде генералов США с Украины сильно напугал Запад
Михаил Галустян сообщил, что получил армянское гражданство
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Появилось фото Дарьи Треповой утром в день убийства Татарского
Названа главная опасность вакцинации от коронавируса
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
Последние материалы
РИА Новости: Финляндия получит гарантии от членства в НАТО, а блок увеличит границы с РФ
Французский политик Филиппо: Япония указала на крах политики США. Прыгнули выше потолка
Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно
Экс-министр обороны Польши: Варшаве не дают "технику мечты" взамен поставленной Киеву
Fox News: армию США к упадку ведут трангендеры и идеология Байдена
Как настроиться на работу после отпуска: лайфхаки от эксперта
Эксперт: "Избавиться от расширенных пор на лице поможет ниацинамид"
Во Франции разразился скандал из-за фотосессии министра для Playboy
РВ: ВКС РФ уничтожают боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Немецкий политик: "Поставка танков Украине — определённый жест"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников