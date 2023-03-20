В марте можно ожидать символическое снижение потолка цен на российскую нефть от стран "Большой семёрки" и Евросоюза, заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Речь идёт о номинальном снижении стоимости российской нефти всего на пять долларов за баррель.
"Поскольку позиции стран, поддержавших соглашение о "потолке цен", сейчас диаметрально отличаются, возможна задержка принятия решения или компромиссный вариант с символическим снижением потолка на пять долларов, до 55 долларов за баррель", — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что Эстония потребовала кардинально снизить лимит стоимости российской нефти. Так, согласно заявлению МИД страны, потолок цен необходимо урезать с действующих 60 долларов до 30 долларов за баррель.
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