РИА Новости: страны G7 и ЕС могут символически снизить потолок цен на нефть РФ

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В марте можно ожидать символическое снижение потолка цен на российскую нефть от стран "Большой семёрки" и Евросоюза, заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.

Речь идёт о номинальном снижении стоимости российской нефти всего на пять долларов за баррель.

"Поскольку позиции стран, поддержавших соглашение о "потолке цен", сейчас диаметрально отличаются, возможна задержка принятия решения или компромиссный вариант с символическим снижением потолка на пять долларов, до 55 долларов за баррель", — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Эстония потребовала кардинально снизить лимит стоимости российской нефти. Так, согласно заявлению МИД страны, потолок цен необходимо урезать с действующих 60 долларов до 30 долларов за баррель.

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