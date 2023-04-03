Выборы в Болгарии: ключевое событие для организации военной помощи ВСУ

4:50 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Антиамериканская партия "Возрождение" стала третьей силой на парламентских выборах в Болгарии. Решается судьба военной помощи киевскому режиму.

Болгария снова стоит на пороге судьбоносного выбора

Последние данные ЦИК Болгарии показывают, что при обработке 99% протоколов участковых избирательных комиссий на парламентских выборах 2 апреля

победила проевропейская коалиция ГЕРБ-СДС — 26,5%,

на втором месте коалиция того же направления "Продолжаем перемены — Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) — 24,9 %,

на третьем месте — антиамериканская партия "Возрождение" — 14,3%,

за ней следует протурецкая ДПС — 12,95 %,

БСП набрала 8,97 процента голосов,

движение "Есть такой народ" занимает шестое место с 4,2%.

Болгарский политолог Деян Кюранов считает, что Болгария снова стоит перед судьбоносным выбором: "возвращением в сферу влияния России или сохранением в орбите ЕС". Президент Болгарии Румен Радев, по его мнению, полностью поддерживает "пророссийскую линию", а две ведущие прозападные коалиции откровенно враждуют.

Болгария два года ходит на выборы, демонстрируя низкую явку (25%), и это будет уже пятое правительство. На последних выборах в октябре ни одна из коалиций не смогла сформировать правительство, что привело к роспуску Национальной ассамблеи.

Результаты нынешних выборов показывают, что парламент снова будет раздробленным, так как Борисов и Петков находятся в конфронтации из-за обвинений в коррупции, а третья сила — антиамериканская партия "Возрождение" — в конфронтации с ними.

Болгария должна стать главным поставщиком снарядов для ВСУ

Вопрос архиважный, потому что, как пишет Newsweek, для Вашингтона Болгария, обладающая "огромными мощностями по производству боеприпасов", должна стать их важным поставщиком для Украины. В Костенце вновь открылся завод для производства 122-мм артиллерийских снарядов, а 2022 году предполагаемый экспорт вооружений превысит 3 миллиарда долларов, что примерно в пять раз больше, чем в 2019 году, отмечает издание.

Газета предупреждает, что новому правительству "придётся бороться с независимым президентом Радевым, бывшим командующим ВВС Болгарии, бывшим пилотом МиГ-29 и, как говорят его критики, одним из самых ценных друзей Путина в западном блоке".

Опрошенные Newsweek эксперты считают, что политическая нестабильность предоставила Радеву "уникальную возможность осуществлять полномочия, которые намного превышают его конституционные права".

Есть "риск", что Борисов не оправдает надежды США

Французское издание Les Echos публикует мнение руководителя отдела исследований французского Института политических исследований Sciences Po Надея Рагару, который считает, что "связи лидера ГЕРБ Борисова с Россией не выставляются напоказ", но они, "похоже, находятся в рамках общих экономических интересов". Это создает риск появления в ЕС близкой к Москве страны, выражает беспокойство Рагару.

"Возрождение" эксперт называет "пророссийской силой отличающейся еврофобией".

Партия "Возрождение" может сделать Болгарию нейтральной

FT отмечает, что это "пророссийская партия, выступающая против присоединения Болгарии к евро". Её активисты собрали полмиллиона подписей в поддержку референдума об отсрочке введения евро на два десятилетия. Если эти подписи будут признаны действительными, это сделает обязательным для правительства его проведение.

Лидер партии "Демократичная Болгария" Христо Иванов сказал, что надо изолировать "Возрождение", "сформировав широкое прозападное правительство и используя фонды ЕС, чтобы дать толчок экономике". Так как в экономике ситуация в ЕС плачевная, то через некоторое время "Возрождение", возможно станет первой силой парламента, имея ввиду русофильские настроения в Болгарии.

Национальное движение "Русофилы" — самая крупная неправительственная организация в Болгарии: 25 тысяч членов, отделения во всех регионах страны. Все они платят взносы, чтобы быть русофилами. Голосуя за ГЕРБ, болгарин может каждый год ходить к памятнику русским героям обороны "Шипки".

Читайте по теме: В Болгарии обвинили МУС в двойных стандартах и маразме из-за Путина: шизофреническая русофобия

Болгарский политик сорвал с фасада мэрии Софии флаг Украины и выбросил его на мостовую

Болгария ошиблась с Байденом, как ранее с Гитлером