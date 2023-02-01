Болгария ошиблась с Байденом, как ранее с Гитлером

Болгария снова находится не на правильной стороне истории. Во Второй мировой войне (ВМВ) она поддерживала немцев, в "войне на Украине" — американцев.

Болгарские власти снова поддержали "неправильную сторону"

Об этом пишет болгарский журналист Явор Дачков в Fakti.

По его мнению, отношение "к войне на Украине" создаёт моральный разрыв в болгарском обществе, подобный тому, который был по отношению к Гитлеру и Второй мировой войне.

"Боюсь, что тогда — в начале, официальная линия была идентична сегодняшней", — пишет Дачков.

Он уверен, что у болгар нет оправдания совершению тех же ошибок.

Дачков полагает, что отправка оружия под американским давлением при "бурной поддержке" местной американской клиентуры — это "жуткий цинизм, который граничит с цинизмом сторонников Холокоста".

"Сегодня мы стоим перед тем же нравственным выбором, и официальная (болгарская) власть под диктовку сильных мира сего ведёт себя так же безнравственно, лживо и покорно. И снова не на той стороне истории. Тогда — с немцами, сегодня — с американцами", — подчеркнул журналист.

Он предлагает, вспомнить, что Россия "не только освободила нас, но и создала все наши государственные и общественные институты, а затем оставила их свободно развиваться". Также Россия дала статус независимого государства многим странам Европы, большинство из которых ненавидит её именно за это. Показательна в этом отношении "балтийская патология", подчеркнул Дачков.

Европейские политики превращают Украину в армагеддон

Он понимает интересы США, но какие стратегические интересы защищают Европа и Болгария на Украине — для него загадка.

"Украина на наших глазах превращается в самую массовую бойню в Европе после ВМВ из-за США с помощью давно выращенных коррумпированных и зависимых политиков европейской элиты", — пишет журналист.

Дачков не находит оправдания людям, которые защищают Соединённые Штаты в этом конфликте. Эти люди "морально, интеллектуально, эстетически и антропологически являются катастрофой", потому что устраивают или одобряют "армагеддон в виде танков, истребителей, боеприпасов", из-за чего Украина становится "несостоятельной страной с сотнями тысяч жертв, которые могут превысить миллион".

"Это моральное унижение для меня. Нет оправдания тем, кто проецирует своё самомнение за счёт жертв на Украине. А с чисто прагматической точки зрения это будет тотальный ущерб и пятая национальная катастрофа для Болгарии, если Россия проиграет", — подчеркнул журналист.

Болгария будет втянута в "горячую войну"

Болгарский писатель Димитар Недков, со своей стороны, на страницах той же газеты Fakti предупреждает, что "существует очень большая опасность, что Болгария вскоре будет втянута в "горячую войну". И не "только из-за России", а из-за "увеличивающейся пропасти в отношениях между народом и элитой, которая подобна каньонам Колорадо".

"Теперь в пределах одного астрономического года 4 раза в год мы "поздравляем" себя с выборами. Весь народ подвергается тому, чем вскоре займутся психиатры", — сказал Недков.

Болгарские политики, по его мнению — это "модернизированное поколение без всякого понятия об ответственности перед отчизной и Родиной, они говорят только штампами и шаблонами" и финансируются иностранцами.

"Бесплатно это никогда не было", — отметил писатель.

В болгарской прессе мало таких материалов, в основном, присутствует антироссийский мэйнстрим, но данные мнения читаются на порядок активнее. Когда Россия победит в СВО, то этим мужественным людям надо воздать должное с российской стороны.

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