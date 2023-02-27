NYT: Болгария возобновила производство советских снарядов калибра 122 мм для нужд ВСУ

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В Болгарии возобновил работу оружейный завод "Терем" в городе Костенец.

Новая производственная линия после 35 лет простоя завода начнёт выпускать снаряды советского образца калибра 122 мм для нужд украинской армии.

Как отмечает издание The New York Times, на открытии завода присутствовали представители американского посольства. Однако источники финансирования производства снарядов не раскрываются. Речь может идти как о правительстве Болгарии, так и о коллегах Софии по Североатлантическому альянсу.

Местные жители рады открытию "Терема", ведь оно повлечёт за собой увеличение рабочих мест в регионе.