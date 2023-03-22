Решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента России Владимира Путина — возмутительное безумие, заявил аналитик из Болгарии Дахер Дахер-Ламот.
Как подчеркнул эксперт, даже если бы он был "шизофреническим русофобом" не заметить двойные стандарты работы МУС просто невозможно.
"Даже если бы я был самым шизофреническим русофобом, я бы заметил двойные стандарты и маразм", — заявил Дахер-Ламот в статье для издания "Дума".
По словам аналитика, мир больше "не должен это терпеть" и за неприкрытой русофобией гаагского суда кроются серьёзные проблемы — МУС никак не реагирует на реальные преступления коллективного Запада.
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