В Болгарии обвинили МУС в двойных стандартах и маразме из-за Путина: шизофреническая русофобия

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Решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента России Владимира Путина — возмутительное безумие, заявил аналитик из Болгарии Дахер Дахер-Ламот.

Как подчеркнул эксперт, даже если бы он был "шизофреническим русофобом" не заметить двойные стандарты работы МУС просто невозможно.

"Даже если бы я был самым шизофреническим русофобом, я бы заметил двойные стандарты и маразм", — заявил Дахер-Ламот в статье для издания "Дума".

По словам аналитика, мир больше "не должен это терпеть" и за неприкрытой русофобией гаагского суда кроются серьёзные проблемы — МУС никак не реагирует на реальные преступления коллективного Запада.