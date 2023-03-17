"Полезные идиоты" Байдена в Словакии делают из своих граждан подопытных кроликов, поставляя ВС Украины истребители МиГ-29.
Правительство Словакии единогласно одобрило соглашение о передаче Украине истребителей МиГ-29, сообщил премьер-министр Эдуард Хегер. Об этом пишет словацкая газета "Правда".
Согласно договоренностям, Братислава передаст Киеву в дар десять истребителей советского производства с двигателями и ещё три - без двигателей из Чехии, последние — якобы на запчасти.
"Правда" утверждает, что ВС Словакии вывели из эксплуатации свои МиГи в прошлом году, при этом, как правило, количество годных к полетам в период эксплуатации не превышало пяти. Но это отговорки "в пользу бедных", в ВСУ их быстро "поставят на крыло".
Оппозиция в лице экс-премьера Роберта Фицо (Smer-SD) уверяет, что решение неконституционно, так как правительство Хегера — временное*. Оно не пользуется доверием парламента и не имеет полномочий принимать решения о поставках оружия. В Минобороны Словакии в ответ на эти обвинения якобы даже составили "правовой анализ конституционности решения", но глава ведомства Ярослав Най не хочет его публиковать, чтобы не "создавать рекламу Фицо".
На самом деле, американцы имеют на Хегера тотальное влияние, не знаем, чем они ему пригрозили или что пообещали.
Главная отмазка словацких властей — истребители будут использоваться на Украине "для защиты (!), а не для атаки", пишет "Правда". Кроме того, Хегер утверждает, что Словакия таким образом избавится от "непригодных к использованию самолётов" и получит неплохую компенсацию от Европейского фонда мира (!) в размере около 200 миллионов евро. А США должны поставить Братиславе военной техники на сумму около 700 миллионов долларов.
А пока, граждане, не паникуйте, Чехия и Польша "обеспечат безопасность воздушного пространства Словакии" до тех пор, пока не прибудут заказанные американские истребители F-16.
На самом деле, Хегер втягивает свою страну в войну с РФ, об этом правильно говорит Фицо. Он же ранее заявлял о том, что передача ВСУ ЗРК С-300 — "это символический акт открытой враждебности по отношению к Российской Федерации".
Фицо также отвергает заявление о том, что МиГи — это металлолом, и утверждает, что они будут использоваться для уничтожения российских танков и солдат.
Политик спрашивает, будет ли следующим шагом ввод словацкого контингента на Украину.
Кроме Словакии Польша решила передать Украине четыре самолета МиГ-29. Понятно, что среди поляков ненависть к России накоплена веками, но Хегер почему так подставляют собственное миролюбивое население (по опросам, 60% словаков не хотят посылать на Украину оружие и самолеты)?
Почему премьер не задаётся вопросом об отсутствии желания у США поставлять истребители Украине? На то и нужны президенту США Джо Байдену "полезные идиоты", которые не задают ненужных вопросов, а готовы сделать из граждан Словацкой Республики подопытных кроликов.
Сам временщик Хегер рассчитывает, определённо, на то, что к тому времени, когда по Словакии ударят российские ракеты, он уже будет отсиживаться где-нибудь в США. Утешение для граждан Словакии слабое, а пока им надо готовиться к покупкам урана у США втридорога, что отразится на коммунальных платежах.
Было же в Словакии нормальное нейтральное правительство Игоря Матовича, который даже закупил вакцину "Спутник". Но этим он тут же подписал себе приговор. Западная "демократия" — она склонна к авторитаризму для поддержки гегемонии США.
*Справка. 15 декабря парламент Словакии проголосовал за вотум недоверия правительству Эдуарда Хегера. Президент страны Зузана Чапутова попросила его оставаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов 30 сентября 2023 года. Согласно опросам, у оппозиции неплохие шансы победить на досрочных выборах. Экс-премьер Роберт Фицо выступает против военной помощи Украине и санкций ЕС против России.
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