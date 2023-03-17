Тринадцать МиГов Украине: Словакия стала главным "полезным идиотом" Байдена

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"Полезные идиоты" Байдена в Словакии делают из своих граждан подопытных кроликов, поставляя ВС Украины истребители МиГ-29.

Правительство Словакии не имело право дарить Украине оружие

Правительство Словакии единогласно одобрило соглашение о передаче Украине истребителей МиГ-29, сообщил премьер-министр Эдуард Хегер. Об этом пишет словацкая газета "Правда".

Согласно договоренностям, Братислава передаст Киеву в дар десять истребителей советского производства с двигателями и ещё три - без двигателей из Чехии, последние — якобы на запчасти.

"Правда" утверждает, что ВС Словакии вывели из эксплуатации свои МиГи в прошлом году, при этом, как правило, количество годных к полетам в период эксплуатации не превышало пяти. Но это отговорки "в пользу бедных", в ВСУ их быстро "поставят на крыло".

Оппозиция в лице экс-премьера Роберта Фицо (Smer-SD) уверяет, что решение неконституционно, так как правительство Хегера — временное*. Оно не пользуется доверием парламента и не имеет полномочий принимать решения о поставках оружия. В Минобороны Словакии в ответ на эти обвинения якобы даже составили "правовой анализ конституционности решения", но глава ведомства Ярослав Най не хочет его публиковать, чтобы не "создавать рекламу Фицо".

Хегер втягивает Словакию в войну с РФ

На самом деле, американцы имеют на Хегера тотальное влияние, не знаем, чем они ему пригрозили или что пообещали.

Главная отмазка словацких властей — истребители будут использоваться на Украине "для защиты (!), а не для атаки", пишет "Правда". Кроме того, Хегер утверждает, что Словакия таким образом избавится от "непригодных к использованию самолётов" и получит неплохую компенсацию от Европейского фонда мира (!) в размере около 200 миллионов евро. А США должны поставить Братиславе военной техники на сумму около 700 миллионов долларов.

А пока, граждане, не паникуйте, Чехия и Польша "обеспечат безопасность воздушного пространства Словакии" до тех пор, пока не прибудут заказанные американские истребители F-16.

На самом деле, Хегер втягивает свою страну в войну с РФ, об этом правильно говорит Фицо. Он же ранее заявлял о том, что передача ВСУ ЗРК С-300 — "это символический акт открытой враждебности по отношению к Российской Федерации".

Фицо также отвергает заявление о том, что МиГи — это металлолом, и утверждает, что они будут использоваться для уничтожения российских танков и солдат.

Политик спрашивает, будет ли следующим шагом ввод словацкого контингента на Украину.

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Кроме Словакии Польша решила передать Украине четыре самолета МиГ-29. Понятно, что среди поляков ненависть к России накоплена веками, но Хегер почему так подставляют собственное миролюбивое население (по опросам, 60% словаков не хотят посылать на Украину оружие и самолеты)?

Почему премьер не задаётся вопросом об отсутствии желания у США поставлять истребители Украине? На то и нужны президенту США Джо Байдену "полезные идиоты", которые не задают ненужных вопросов, а готовы сделать из граждан Словацкой Республики подопытных кроликов.

Сам временщик Хегер рассчитывает, определённо, на то, что к тому времени, когда по Словакии ударят российские ракеты, он уже будет отсиживаться где-нибудь в США. Утешение для граждан Словакии слабое, а пока им надо готовиться к покупкам урана у США втридорога, что отразится на коммунальных платежах.

Было же в Словакии нормальное нейтральное правительство Игоря Матовича, который даже закупил вакцину "Спутник". Но этим он тут же подписал себе приговор. Западная "демократия" — она склонна к авторитаризму для поддержки гегемонии США.

*Справка. 15 декабря парламент Словакии проголосовал за вотум недоверия правительству Эдуарда Хегера. Президент страны Зузана Чапутова попросила его оставаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов 30 сентября 2023 года. Согласно опросам, у оппозиции неплохие шансы победить на досрочных выборах. Экс-премьер Роберт Фицо выступает против военной помощи Украине и санкций ЕС против России.

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