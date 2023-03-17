Confidencial: на Западе опасаются, что после получения истребителей Киев может начать наносить удары по России

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир

Западные партнёры Украины боятся, что после получения Киевом истребителей Украина может наметить новые военные цели на территории России, тем самым усугубив конфликт. Это опасение выразили обозреватели испанской газеты Confidencial.

"Многие опасаются, что, вооружившись современными истребителями, Украина может расширить свои военные цели на российскую территорию, и конфликт может обостриться, с постоянным риском более прямого втягивания НАТО в конфликт", — сказано в статье.

Журналисты отметили, что после решения Польши о передаче Украине истребителей МиГ-29на такой же шаг могут решиться и другие страны. Авторы обратили внимание, что Варшава также была первой, кто поднял вопрос о передаче Киеву танков.

При этом ряд стран НАТО прямо говорит о том, что истребители едва ли помогут волшебным образом решить проблемы украинского президента Владимира Зеленского на линии соприкосновения.

16 марта польский лидер Анджей Дуда пообещал отправить Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в самое ближайшее время.