Матвийчук: польские истребители МиГ-29 будут уничтожены через 15 минут после взлёта на Украине

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Никакая военная техника в руках ВСУ не изменит баланс сил в зоне спецоперации, однако с западным оружием на территории Незалежной придётся побороться. Об этом заявил главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS, полковник запаса Анатолий Матвийчук в беседе с Pravda.Ru.

По его мнению, несколько истребителей Польши и Словакии не окажут существенного влияния на ход боевых действий, поскольку Украине нужно минимум 500 самолётов.

"Что такое 10-20 самолётов? Через 15 после взлёта они перестанут существовать", — указал Матвийчук.

Несмотря на небольшое количество обещанных истребителей России следует принять эту информацию к сведению, отметил эксперт. Любое оружие Запада, которое появляется на территории Украины, нужно будет отследить и уничтожить, считает полковник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможных поставках самолётов МиГ-29 в Киев в очередной раз доказывает высокую степень вовлечённости НАТО в конфликт.