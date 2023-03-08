Восстановление Сирии бременем ляжет на союзников Асада

Сейчас западные политики и бизнесмены дружно делят шкуру неубитого медведя, пытаясь застолбить себе место в шеренге желающих поучаствовать в восстановлении Украины, ибо дивиденды там обещают быть весьма и весьма существенные. Хотя, как стало известно ранее, европейским союзникам Киева в долгосрочной перспективе рассчитывать не на что — все самое "вкусное" уже застолбили американцы.

И вот тут-то "деловые люди" вдруг вспомнили, что есть ещё одна страна, истерзанная войной, продолжающейся уже семь лет. Это Сирия. Сегодня миллионы сирийцев-беженцев раскиданы по свету, боевые действия продолжаются по всей стране, инфраструктура разрушена. На восстановление потребуются сотни миллиардов долларов. Но, как считают специалисты, вложения вряд ли окупятся.

Вопрос: кто в конечном итоге будет принимать участие в грандиозной стройке?

Сколько будет стоить восстановление Сирии?

По оценкам Всемирного банка и ООН, на восстановление того, что было разрушено, потребуется $100 млрд. В начале войны Агентство Организации Объединенных Наций по оказанию помощи и работам (БАПОР) подсчитало, что сирийской экономике потребуется 30 лет, чтобы вернуться к уровню, существовавшему до 2011 года. Этот срок теперь продлён.

Пол Кокрейн, независимый журналист, освещающий события на Ближнем Востоке и в Африке, изучил мнения экономистов, и, согласно его выводам, получается, что на восстановление Сирии потребуется порядка $350 млрд.

Где Сирия будет брать деньги?

По данным ООН, мир, ещё не "очухавшийся" от пандемии, угодивший в жёсткий энергетический кризис, сейчас живёт в "режиме жёсткой экономии" — мировой долг оценивается в $217 триллионов, или 327% мирового ВВП. То есть, не до Сирии сейчас.

Источники во Всемирном банке объясняют Middle East Eye, что Банк не будет выпускать "чековую книжку для Сирии", то есть, западные правительства дали понять, что они не станут финансировать "никакое восстановление без отставки Асада".

Это означает, что союзники Дамаска, такие как Россия, Иран и Китай, которые уже вложили в войну миллиарды долларов, будут вынуждены продолжать вкладываться в Сирию.

Что Сирия может предложить инвесторам?

Обложенная международными санкциями Сирия, может предложить будущим инвесторам очень немного.

Запасы нефти в стране в течение многих лет резко сокращались из-за истощения запасов, достигнув всего 0,2% мировой добычи.

Ее запасы газа также незначительны — 0,1% мировой добычи.

Да, Россия выиграла тендеры на разработку морских газовых месторождений в Средиземном море, но остальная часть сирийских углеводородов находится на северо-востоке, бывшем оплоте группировки "Исламское государство"*, где курды сейчас ведут кампанию за независимость.

Высокие таможенные пошлины, наложенные Дамаском на западный импорт, делает торговлю с ним — например, для стран ЕС — нерентабельной. Наконец, законы, принятые в Сирии во время войны, весьма невыгодны для западных транснациональных корпораций, если они вдруг решат инвестировать в экономику страны.

"Экономикой управляют полевые командиры, их четыре крупных, по двадцать-тридцать человек в каждом под их командованием. Военная экономика стала очень организованной, конкуренции нет. У каждого свой сектор. Они продолжат управлять экономикой", — отмечает Пол Кокрейн со ссылкой на "сирийского члена Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА) в Бейруте, который выступил на условиях анонимности".

То есть, по мнению независимого журналиста, по сути, это "напоминает восстановление Ливана после гражданской войны в конце двадцатого века, которое принесло пользу политикам, военачальникам, банкам и предпринимателям, близким к элите Бейрута".

Россия: использование украинской модели

Россия, сыгравшая (да и, чего уж стесняться, продолжающая это делать) главную роль в сирийском конфликте, сначала оказав дипломатическую поддержку, а затем, с сентября 2015 года, напрямую вмешавшись в военные дела, тратила на эту войну, по разным оценкам, от 3 до 4 миллионов долларов в день.

При этом двусторонняя торговля ещё в 2015 году упала до $210 млн, тогда как, для сравнения, в 2011-ом она составляла $1,8 млрд. Но даже при этом определённые преференции у Москвы есть.

В октябре 2017 года было объявлено, что Россия будет финансировать проекты в электроэнергетике — первый случай прямого финансирования со стороны Москвы за многие годы, согласно отчёту по Сирии.

"Однако участие в восстановлении Сирии будет избирательным, чтобы подчеркнуть, что это часть гуманитарной миссии Москвы, — считает Эндрю Боуэн, специалист по России и научный сотрудник Инициативы по изучению возникающих угроз в Нью-Йоркском университете.

Боуэн ожидает, что Россия "будет использовать последует модели, обкатанные на Украине":

"Проекты в Крыму были поручены компаниям, прямо или косвенно связанным с олигархами, близкими к Кремлю. Им говорят инвестировать в определенные сектора: постройте десять больниц, двадцать школ, и вы сделаете это, чтобы оказать нам услугу. Трудно увидеть законную коммерческую отдачу от этих инвестиций".

Москва пока никаких планов на этот счёт не озвучивала.

США отойдут в сторону

Американцы, которые все годы сирийской войны активно поддерживали оппозиционные группы и очень хотели свержения Асада, вряд ли будут участвовать в восстановлении страны. Да и денег на это у Вашингтона, который сотрясали скандалы с хищениями в Ираке и Афганистане, нет. Напомню, по оценкам комиссии Конгресса США, от 31 до 60 миллиардов долларов из $160 млрд были "потеряны в результате мошенничества и расточительства".

Каковы перспективы восстановления Сирии?

Если не произойдет серьезных изменений в политике Европейского Союза, США и Турции в отношении правительства Асада, Сирия не получит десятки миллиардов долларов, необходимых для того, чтобы поставить страну на ноги.

"Сказать, что миллиарды долларов поступят, — это принять желаемое за действительное", — говорит Рашад аль-Каттан, исследователь-нерезидент Атлантического совета и специалист по банковскому сектору Сирии.

По его словам, чтобы добиться успеха, Сирии придётся полагаться на небольшие инвестиции и проекты развития инфраструктуры. Восстановление будет долгосрочным проектом — и то при условии, что Дамаск в конечном итоге разработает стратегию.

"Это будут небольшие инвестиции и постепенное возрождение бизнеса. Ничего фундаментального, но это позволит местной экономике удержаться на плаву".

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