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Ольга Лебедева

Нетаньяху: бить по ядерным станциям можно, если очень нужно

3:07
Мир

Премьер-министр Израиля не согласен с заявлением Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что любые нападения на атомные станции "вне закона”. То есть, по сути, политик превентивно оправдал удары по ядерным объектам.

Нетаньяху: бить по ядерным станциям можно, если очень нужно

По словам Биньямина Нетаньяху, вариант нападения на иранский ядерный объект в целях "самообороны” вполне может быть нанесён.

"Нам запрещено защищаться? — возмутился израильский премьер в воскресенье, 5 марта, во время заседания кабинета министров. — Конечно, нам разрешено, и, конечно, мы это делаем… Ничто не помешает нам защитить нашу страну и помешать угнетателям уничтожить еврейское государство”.

Тирада израильского премьера стала своеобразным комментарием ответа гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси репортёру одного из западных СМИ об угрозах США и Израиля напасть на Иран, если Тегеран не согласится свернуть свою ядерную программу.

"Любое военное нападение на ядерный объект объявлено вне закона, выходит за рамки нормативных структур, которые мы все соблюдаем, — сказал Гросси на брифинге для прессы в Тегеране после встречи с иранскими лидерами. — Этот принцип применим ко всем ядерным объектам, включая крупнейший в Европе атомный объект в Запорожье".

Нетаньяху заявил, что такой запрет не может распространяться на Израиль:

"Рафаэль Гросси — достойный человек, который сделал недостойное замечание, — сказал он. - Запрещён каким законом? Разрешено ли Ирану, который публично призывает к нашему уничтожению, защищать свое оружие уничтожения, которое убьёт нас? Ясно, что нам это разрешено, и ясно, что мы будем это делать".

К слову, поездка Гросси в Тегеран, по-видимому, была успешной, поскольку иранские официальные лица согласились восстановить доступ наблюдателей ООН к некоторым инструментам наблюдения на ядерных объектах страны.

Напомню, что Тегеран отрицает наличие каких-либо планов по обзаведению ядерным оружием. Иран подписал соглашение с США и другими мировыми державами в 2015 году, согласившись ввести ограничения на свою ядерную промышленность, включая обогащение урана, чтобы развеять опасения по поводу его потенциала для разработки боеголовок. Вашингтон отказался от соглашения в 2018 году, когда тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что вместо этого он будет оказывать "максимальное давление” посредством санкций на Иран, чтобы сдержать его ядерную программу.

Израильтянам активно не нравится Нетаньяху

Пока Нетаньяху удивляет общественность своими весьма неоднозначными (и пугающими) заявлениями, в его собственной стране растёт недовольство проводимой им политикой поддержки Украины. Люди требуют прекратить поставки израильской техники Киеву и вернуть домой всех отправленных в

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы иран израиль биньямин нетаньяху
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