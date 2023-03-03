Отношения между Ираном и Азербайджаном остаются напряжёнными. Баку разрешил Израилю со своей территории атаковать ядерные объекты Ирана. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на конгрессмена США Эллиота Энгеля.
Ранее сообщалось, что англосаксы хотят вынудить Тегеран ответить на атаки беспилотников на военные объекты. При этом ответ Ирана может стать неожиданностью для Азербайджана.
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Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.