Эрдогана можно свалить, но Турция под США уже не ляжет

Запад считает, что уже в мае сможет убрать президента Реджепа Эрдогана из политики. Однако, и другой президент Турции не будет лоялен к США так, как это надо Вашингтону.

Планы США по свержению Эрдогана

В статье, опубликованной в британской газете Telegraph, утверждается, что Анкара не сможет справиться с кризисом после землетрясения 6 февраля, и к власти на всеобщих выборах в мае придёт прозападная оппозиция.

Такие планы вынашиваются давно. Выступая в августе 2020 года, президент США Джо Байден сказал, что США должны применить к Реджепу Эрдогану "совсем другой подход".

"Нам нужно дать понять, что мы поддерживаем лидеров оппозиции. Чтобы интегрировать курдскую общину, которая хочет внести свой вклад в парламент. Нам нужно использовать всё ещё существующие элементы турецкого руководства, чтобы они могли выйти на прямой контакт с ними и победить Эрдогана не переворотом, а избирательным процессом", — сказал Байден.

Эти слова приводит сайт Haber7, он же расследовал, что для нужного результата США через НПО в Турции потратили миллионы долларов.

Другой президент Турции будет проводить политику Эрдогана

В 68-страничном отчёте, подготовленном Исследовательской службой конгресса США "Турция: краткая предыстория и отношения с США" от 22 декабря 2022 года говорится, что Кемаль Кылычдароглу, Экрем Имамоглу и Мансур Яваш являются кандидатами в президенты от оппозиции, но пока ни один из них не побеждает Эрдогана.

Авторы доклада считают, что и "при другом президенте Турции" будет трудно изменить политику Анкары по следующим ключевым международным проблемам:

Сирия и Ирак,

Греция и Кипр (споры в Эгейском море и Восточном Средиземноморье),

Россия и Украина (конфликт и его региональные и глобальные последствия).

Но другой президент Турции "может быть будет менее склонен", например, к закупке дополнительных вооружений у России или к новым военным операциям на севере Сирии, или в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, считают авторы.

Взамен новому руководству Турции в докладе предлагается "содействие в продаже оружия, санкциях, экономике или других вопросах по улучшению двусторонних отношений".

Авианосец США не является помощью Турции

То есть, США нужен президент, который связывает будущие действия Анкары с интересами США. Однако, после землетрясения в Турции активно обсуждается негативное участие США в событиях.

Не исключается, что за катастрофой стоят США с их тектоническим оружием, а также выражается резкое неприятие "помощи" Вашингтона в виде прибытия авианосца USS George HW Bush, который бросил якорь у порта Мерсин.

Журналист Нух Мехмет Дениз заявил, что авианосец раньше перевозил оружие террористам РПК, поэтому "не является кораблем помощи".

В Турции вспоминают, что в пустыне Невада армия США в 2002 году провела учения под названием "Вызов тысячелетия" со сценарием захвата "острова в Средиземном море", который населён "многочисленными этническими меньшинствами". Страна-мишень находилась на водном пути, разделяющем два континента, и располагалась одновременно на двух материках. И это явно Турция.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу даже разъяснил, что просьбы от Анкары об авианосце не было, и что не США, а "мы принимаем решение о том, кто не войдёт в территориальные воды Турции".

Напомним, что Эрдоган обвинил США в пособничестве в организации попытки госпереворота 2016 года при помощи сети в армии проживающего в США турецкого писателя и экс-проповедника Фетхуллаха Гюлена.

"Мы не получили поддержку, которую ожидали от наших друзей, ни во время, ни после попытки переворота", — заметил Эрдоган.

По его словам, государства, которые больше беспокоятся о судьбе мятежников, а не о турецкой демократии, не могут быть друзьями турецкого народа.

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