Рассекречены стенограммы встреч Буша и Ельцина: Борис, ты не прав. Мы — не союзники

Недавно рассекреченные Архивом национальной безопасности США в соответствии с Законом о свободе информации стенограммы встреч российского и американского лидеров в 1992 году наглядно демонстрируют, что Борис Ельцин очень старался установить с администрацией Джорджа Буша-старшего "отношения на основе глубокого взаимного доверия и союзничества”, но по ряду объективных причин не преуспел. Буш-старший объяснил российскому коллеге, что "не все проблемы между странами были урегулированы".

Напомню, что после распада Советского Союза в конце декабря 1991 года у нового российского руководства были большие надежды на то, что бывшие заклятые соперники могут стать союзниками.

Один из таких разговоров, судя по опубликованным документам, состоялся 1 февраля 1992 года в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, во время первого государственного визита Ельцина за океан.

Ближе к концу встречи Ельцин спросил Буша:

"Мы всё ещё противники или нет?” "Нет, это не так”, — ответил американский лидер, добавив, что, хотя "старая эпоха" закончилась, Штаты и Россия только в начале пути к новым отношениям. И считать друг друга союзниками пока не могут.

Но президент России настоял на том, чтобы в совместном документе по итогам встречи было указано, что США и РФ "переходят от стадии противников к стадии союзников”. По словам Ельцина, такая формулировка придала бы отношениям стран "новое качество”.

Ядерный арсенал и однополярный мир

Президент Буш, в свою очередь, пояснил, что его администрация "не хочет действовать так, как будто все наши проблемы решены”. Под этим обтекаемым заявлением скрывалось (не особенно, кстати, тщательно) желание управлять советским ядерным оружием, которое было рассредоточено по пятнадцати бывшим республикам, и навязать России глубокие экономические реформы.

Как следует из документов, Ельцин обещал применить "новые радикальные меры по контролю над вооружениями", которые превзошли бы все, что предлагал единственный президент СССР Михаил Горбачёв в своей "гонке вооружений в обратном направлении” в конце 1980-х годов.

Российский лидер даже сделал ряд смелых предложений по сокращению ядерных вооружений. Например, Ельцин предлагал снять боеголовки MIRV (которые позволяют одной ракете поражать несколько целей) со всех российских баллистических ракет — что было, кстати, главным приоритетом для американских контролёров вооружений в течение двух десятилетий.

Буш инициативу не поддержал, потому что в ответ США должны были бы утилизировать баллистические ракеты подводного базирования, которые составляли ядро стратегической триады Америки.

Идея Ельцина о создании совместной глобальной системы противоракетной обороны также не была воспринята американцами с энтузиазмом. Они хотели, чтобы ликвидация касалась только ракет наземного базирования, составляющих основную часть российского стратегического арсенала, а не ракет подводного базирования, где у США было большое преимущество.

Первый президент новой России хотел заручиться американской поддержкой для своей страны, чтобы она смогла занять место Советского Союза в биполярном мире. Он не учитывал того, что в 1990-е годы сбылась мечта США — мир стал однополярным. И России в нём отводилось весьма скромное, мягко говоря, место.

Внутренние реформы

В опубликованной стенограмме встречи есть ещё как минимум один очень интересный момент:

Ельцин сказал своему американскому коллеге: хотя российское правительство привержено демократии и рыночным реформам, страна переживает "трудные времена”. И что Вашингтон "должен оказывать помощь” бывшим советским республикам, включая Россию, если он не хочет возвращения "консервативных сил и ястребов” к власти в Москве.

В одной из телеграмм посольства США в Москве (тоже рассекреченной сейчас) американские дипломаты заявляют, что "по темпераменту Ельцин кажется странно неподходящим для работы по руководству автократическим обществом, движущемуся к демократическому будущему”, но "русский народ не хочет, чтобы во главе его стоял ещё один Ленин; они хотят царя с общим характером” и Ельцин "именно такой", поэтому Америке следует его поддерживать.

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