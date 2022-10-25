Рассекреченные документы ЦРУ: Штаты взращивали фашизм на Украине с 1946 года

С самого начала украинского кризиса председатель Объединённого комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли неоднократно заявлял, что если Киев "падёт”, то "основанный на правилах международный порядок, установленный 80 лет назад после окончания Второй мировой войны”, падёт вместе с ним.

То есть, по сути, глава администрации Пентагона утверждает, что привычный всем "мировой порядок" напрямую связан с судьбой нелигитимного правительства Украины, пришедшего к власти в результате госпереворота в 2014 году и превратившего Незалежную в фашистское государство.

Причём Милли даже не пытается скрывать, что именно власти его страны используют Украину для подрыва России, дабы продолжать укреплять США в роли мирового гегемона и жандарма.

Операция "Белладонна"

Как следует из рассекреченных документов ЦРУ, американская служба нацбезопасности (СНБ) ещё в 1946 году взяла под патронаж украинских националистов, которые называли себя Высшим советом освобождения или "антисоветскими партизанами":

в UHVR входили Организация украинских националистов* (ОУН*) и Украинская повстанческая армия* (УПА*).

Их задачей были сбор разведданных об СССР и советских операциях как внутри страны, так и за рубежом.

Напомню, на момент заключения сделки с ЦРУ у "антисоветских партизан" был внушительный кейс:

ОУН* сотрудничала с немцами вплоть до польского вторжения в сентябре 1939 года;

в декабре 1939 года гестапо обучало сторонников Николая Лебедя** и Степана Бандеры** саботажу, партизанской войне и методам убийств в Закопане; "предводители" лично руководили пытками и казнями евреев, чтобы закалить своих людей.

Для ЦРУ не имело значения, что ОУН-УПА* осуществила резню в Волыни, равно как и сотрудничество её с нацистами во время операции "Барбаросса", в ходе которой погибло пять миллионов человек.

"Психопатия Степана Бандеры** и других руководителей организации была хорошей партией для абвера, немецкой военной разведки для рейхсвера и вермахта, а позже — для ЦРУ. В 1949 году ЦРУ решило в партнерстве с британской МИ-6 провести совместные операции с ОУН* по засылке агентов в Советский Союз, операции, которые потерпели катастрофические неудачи из-за советского КГБ", — резюмируют аналитики портала Red Street Journal, изучившие рассекреченные ЦРУ документы.

Проекты Cartel (Aerodynamic) и Aebath

В 3800 рассекреченных американской разведкой документах содержатся подробные доказательства того, что с 1953 года ЦРУ осуществляло две крупные программы, направленные не только на дестабилизацию Украины, но и на нацизацию ее с помощью последователей Степана Бандеры**.

Например, о том, сколько усилий было приложено, чтобы защитить украинского фашистского лидера — пособника нацистов от судебного преследования после Второй мировой войны:

правительство США перевезло Лебедя** в Нью-Йорк в 1949 году, откуда он через финансируемую ЦРУ организацию Prolog собирал разведданные об СССР.

Это всего лишь один штрих в картине холодной войны против Советского Союза, развязанной недавними союзниками. И он наглядно показывает, как важны были для ЦРУ укронационалисты, чьи военные преступления они "простили". И тихой сапой взращивали последователей их идеологии, пока антикоммунистический крестовый поход набирал обороты.

"Вышли из сумрака"

А потом СССР распался, и ЦРУ с Госдепом США поняли, что у них есть шанс окончательно победить в необъявленной войне.

Как метко заметил американский писатель и общественный активист Мартин А. Ли, "наследники геноцидальной религии Степана Бандеры** — массовые убийства, пытки, этнические чистки — были искусственно возведены во власть и влияние путем государственного переворота", организованного правительством США.

"СНБ нужна бесконечная холодная война. Неважно, что Россия больше не коммунистическая. Россия и Китай — извечные враги основанного на правилах (американских правилах) мира", — заявил генерал Милли в одном из интервью.

Судя по тому, что начиная с 2014 года происходит на Украине, долгие годы выращиваемый ЦРУ фашизм отрабатывает вложенные в него деньги.

* признана решением Верховного Суда РФ от 08.09.2022 экстремистской организацией, её деятельность запрещена в РФ

** лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

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