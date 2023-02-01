Президент Молдавии Майя Санду готовится баллотироваться на президентских выборах в Румынии в 2024 году. По замыслу румын, таким образом, будет создано общее государство — уния. Это развалит Молдавию.
Председатель Социал-демократической партии (СДП) Румынии (одной из трёх входящих в правительственную коалицию вместе с Национал-либеральной партией (НЛП) и Венгерским демократическим союзом Румынии, ВДМР) Марчел Чолаку заявил, что является одним из сторонников Майи Санду и объединения Великой Румынии.
Так он ответил на вопрос журналистов, поддержат ли СДП и НЛП её кандидатуру на президентских выборах в Румынии в 2024 году. Чолаку добавил, что обсуждения по этому поводу внутри коалиции не было, и что "мы хотим одно, а реальность — другая".
Дискуссия по этому вопросу ширится в Румынии. Бывший премьер-министр страны Виктор Понта не исключает, что президентом Румынии станет Санду.
Гуманистическая социал-либеральная партия (PSUL) считает, что это решение было бы "несвоевременным" и не способствовало бы объединению двух стран, пишет styripesurse.ro.
Представители партии пояснили, что следование идее о том, что избрание одного и того же "правителя" в обеих странах привело бы к союзу двух государств, означает полное незнание нынешних принципов конституционного и международного права.
"Этот тип выборов не может породить союз, в этом смысле он не имеет юридических последствий и может служить только одной цели: компенсировать отсутствие решений со стороны румынского политического пространства, которое не может выдвинуть конкурентоспособного кандидата на президентских выборах в 2024 году", — говорится в заявлении оппозиционной PSUL.
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил в среду Digi24, что на вопрос об участии в выборах в Румынии должна ответить сама Санду.
Президент Молдавии совершила в начале января частный неофициальный визит в Орадя — вотчину лидера НЛП Илие Боложана. Есть мнение, что на выборах 2024 года он составит тандем с Санду как будущий премьер-министр, создавая, таким образом, предпосылки для объединения Румынии и Молдавии.
Сообщается также, что во время этого визита Санду встретилась с представителями румынской разведывательной службы и "других специальных структур из других стран".
То есть, где-то в лабораториях мнимой румынской демократии началась игра, в которой влияние ЕС упало, а США — выросло.
США диктуют поддержание зоны нестабильности около российских границ. Для этого надо объявить Молдавию частью Румынии, или по крайней мере, "румынского мира". Впрочем, это уже делается. Санду — этническая румынка, гражданка этой страны (поэтому может баллотироваться в президенты), её партия имеет большинство в парламенте Молдавии (может провести там решение об унии).
Румынский сенатор Диана Шошоакэ заявила, что Санду "продала свою страну Соросу", начала вооружать армию и взяла курс на сближение с НАТО.
"Это означает войну. Для чего НАТО нужна Республика Молдавия, как не для того, чтобы втянуть её в конфликт?" — сказала сенатор, в интервью TV6 .
Как сказал в программе "Точка зрения" Pravda.Ru депутат парламента Молдавии от социалистов Богдан Цырдя, Санду в Румынии "накачали рейтинг", создали ей образ святой, "что она не ворует, не грабит, а молдаване живут, что чуть ли не у всех золотые зубы".
По словам политика, румыны рассчитывают на то, чтобы повторить историю 1861 года, когда молдавский князь Александру Иоан Куза был избран и князем в Валахии, что привело к объединению Валахии и Молдавии и созданию Румынского государства.
"Они хотят унию провести таким способом. Они видят, что Россия где-то далеко там, в Соледаре, в Угледаре и так далее. Давайте, используем этот момент для того, чтобы вырвать республику Молдова, якобы, из-под влияния России, хотя она давно под контролем Соединённых Штатов", — сказал Богдан Цырдя.
Но всю Молдавию не получится, только "кусок", хотя намерения об унии можно воспринимать "довольно серьёзно", добавил политик.
Отметим, что реализация румынских планов приведёт к выходу Гагаузии из состава Молдавии и закреплении за Приднестровьем статуса суверенного государства с последующим присоединением к РФ, особенно, если ко времени 2024 года Россия решит задачи СВО на Украине.
Читайте по теме: Богдан Цырдя: Запад толкает Молдавию на путь войны
Россия, возьми нас к себе: Запад толкает Гагаузию по пути Каракалпакии
Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.