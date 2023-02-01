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Любовь Степушова

Румыны выберут Санду своим президентом, и Молдавии не станет

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Президент Молдавии Майя Санду готовится баллотироваться на президентских выборах в Румынии в 2024 году. По замыслу румын, таким образом, будет создано общее государство — уния. Это развалит Молдавию.

Румыны выберут Санду своим президентом, и Молдавии не станет

Санду хотят избрать президентом "Великой Румынии"

Председатель Социал-демократической партии (СДП) Румынии (одной из трёх входящих в правительственную коалицию вместе с Национал-либеральной партией (НЛП) и Венгерским демократическим союзом Румынии, ВДМР) Марчел Чолаку заявил, что является одним из сторонников Майи Санду и объединения Великой Румынии.

Так он ответил на вопрос журналистов, поддержат ли СДП и НЛП её кандидатуру на президентских выборах в Румынии в 2024 году. Чолаку добавил, что обсуждения по этому поводу внутри коалиции не было, и что "мы хотим одно, а реальность — другая".

Дискуссия по этому вопросу ширится в Румынии. Бывший премьер-министр страны Виктор Понта не исключает, что президентом Румынии станет Санду.

Гуманистическая социал-либеральная партия (PSUL) считает, что это решение было бы "несвоевременным" и не способствовало бы объединению двух стран, пишет styripesurse.ro.

Представители партии пояснили, что следование идее о том, что избрание одного и того же "правителя" в обеих странах привело бы к союзу двух государств, означает полное незнание нынешних принципов конституционного и международного права.

"Этот тип выборов не может породить союз, в этом смысле он не имеет юридических последствий и может служить только одной цели: компенсировать отсутствие решений со стороны румынского политического пространства, которое не может выдвинуть конкурентоспособного кандидата на президентских выборах в 2024 году", — говорится в заявлении оппозиционной PSUL.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил в среду Digi24, что на вопрос об участии в выборах в Румынии должна ответить сама Санду.

Санду проконсультировалась со спецслужбами Румынии и США

Президент Молдавии совершила в начале января частный неофициальный визит в Орадя — вотчину лидера НЛП Илие Боложана. Есть мнение, что на выборах 2024 года он составит тандем с Санду как будущий премьер-министр, создавая, таким образом, предпосылки для объединения Румынии и Молдавии.

Сообщается также, что во время этого визита Санду встретилась с представителями румынской разведывательной службы и "других специальных структур из других стран".

То есть, где-то в лабораториях мнимой румынской демократии началась игра, в которой влияние ЕС упало, а США — выросло.

США диктуют поддержание зоны нестабильности около российских границ. Для этого надо объявить Молдавию частью Румынии, или по крайней мере, "румынского мира". Впрочем, это уже делается. Санду — этническая румынка, гражданка этой страны (поэтому может баллотироваться в президенты), её партия имеет большинство в парламенте Молдавии (может провести там решение об унии).

Пока Россия "застряла" на Украине, самое время решить молдавский вопрос

Румынский сенатор Диана Шошоакэ заявила, что Санду "продала свою страну Соросу", начала вооружать армию и взяла курс на сближение с НАТО.

"Это означает войну. Для чего НАТО нужна Республика Молдавия, как не для того, чтобы втянуть её в конфликт?" — сказала сенатор, в интервью TV6 .

Как сказал в программе "Точка зрения" Pravda.Ru депутат парламента Молдавии от социалистов Богдан Цырдя, Санду в Румынии "накачали рейтинг", создали ей образ святой, "что она не ворует, не грабит, а молдаване живут, что чуть ли не у всех золотые зубы".

По словам политика, румыны рассчитывают на то, чтобы повторить историю 1861 года, когда молдавский князь Александру Иоан Куза был избран и князем в Валахии, что привело к объединению Валахии и Молдавии и созданию Румынского государства.

"Они хотят унию провести таким способом. Они видят, что Россия где-то далеко там, в Соледаре, в Угледаре и так далее. Давайте, используем этот момент для того, чтобы вырвать республику Молдова, якобы, из-под влияния России, хотя она давно под контролем Соединённых Штатов", — сказал Богдан Цырдя.

Но всю Молдавию не получится, только "кусок", хотя намерения об унии можно воспринимать "довольно серьёзно", добавил политик.

Отметим, что реализация румынских планов приведёт к выходу Гагаузии из состава Молдавии и закреплении за Приднестровьем статуса суверенного государства с последующим присоединением к РФ, особенно, если ко времени 2024 года Россия решит задачи СВО на Украине.

Читайте по теме: Богдан Цырдя: Запад толкает Молдавию на путь войны

Россия, возьми нас к себе: Запад толкает Гагаузию по пути Каракалпакии

Молдавию готовят к открытию второго фронта против России

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша выборы румыния молдавия майя санду
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