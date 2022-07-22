Россия, возьми нас к себе: Запад толкает Гагаузию по пути Каракалпакии

События, разворачивающиеся в молдавской Гагаузии, всё больше напоминают события в Каракалпакии в Узбекистане.

Жизнь гагаузов при Санду значительно ухудшилась

Президент Молдавии Майя Санду на встречах с населением на все острые вопросы говорит: "Мы — честные люди!". Однако, это уже не работает, особенно в Гагаузии, где за неё проголосовали на выборах всего 2% населения.

С приходом к власти прорумынского правительства Санду, которое взяло курс на существование в европейском поле, жизнь населения Молдавии, куда входит Гагаузская территориальная автономия (АТО), значительно ухудшилась. Цена бензина приближается к 33 леям за литр (98 руб.), а дизтоплива — превысила 29 леев за литр (86 руб.).

При президенте-социалисте Игоре Додоне цены на топливо были в два раза ниже. Газ подорожал почти в пять раз с 4,80 леев (14 руб.) за куб. метр до 22,26 (67 руб.) за куб. метр. Глава "Молдовагаза" подтверждает, что компания покупает топливо у РФ дороже, чем госрегулятор разрешил продавать его потребителям республики. То есть, оплачивать разницу, когда она накопится, придётся, вероятно, населению.

При этом, средняя зарплата в Молдавии составляет от 2 тыс. до 6 тыс. леев (6-18 тыс. руб.). Ситуация в аграрном регионе, какой является Гагаузия, в этом году осложняется засухой. Фермеры сообщают, что ждут помощи от власти, но её нет.

Гагаузы протестуют и намерены идти на Кишинёв

Неудивительно, что на прошлой неделе в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах прошли митинги. В итоговой резолюции жители этих городов заявили о намерении блокировать работу парламента, правительства и резиденции президента, если в 10-дневный срок представители молдавской власти не отправятся в Москву на переговоры по газу о ценах на газ "как в Венгрии и Сербии".

Звучали требования об отставке правительства и заявления об игнорировании им Гагаузской автономии.

Парламент Гагаузии 7 июля предупредил Кишинёв о том, что продолжит активно работать над развитием политической и экономической самостоятельности автономии, которую Кишинёв пытается урезать.

"Недипломатическая и враждебная риторика первых лиц государства по отношению к России, разговоры о необходимости выхода из СНГ, отзыв наблюдателя от Молдавии в ЕАЭС, агрессивная риторика в отношении Приднестровья и международных соглашений о миротворцах в Зоне безопасности — всё это может довести ситуацию в Молдове и в регионе до критического накала", — отмечено в декларации, принятой Народным собранием.

23 июля состоится Учредительный съезд нового общественно-политического движения "Gagauz Halk Birlii / Народный Союз Гагаузии", который займётся усилением роли АТО Гагаузия в решении общественно-политических вопросов на республиканском уровне. Это, по сути, выработка новой национальной идеи.

В соцсетях гагаузы призывают взять их в состав России

Не отстают и в социальных сетях, где звучат призывы:

"Владимир Владимирович Путин, заберите нас в состав Российской Федерации! Майя Санду нас убивает… Гагаузия не голосовала за неё!"

Гагаузский блогер Николай Костыркин, ранее задержанный по обвинению в "разжигании розни" и "призыву к войне", считает, что Молдавия, как и многие советские республики, так и не смогла утвердиться самостоятельным государством и в экономическом плане не может развиваться в отрыве от экономики России.

По его словам, Молдавия после завершения СВО может войти в состав РФ, которая "освобождается от колониального гнёта".

"Через некоторое время Молдове предстоит перенимать опыт России по сбрасыванию западного рабовладельческого ига", — сказал в видеообращении Николай Костыркин.

Население постсоветских республик противится вестернизации и отрыву от РФ

Гагаузия — православная тюркоязычная страна. Большевики определили её в Молдавию. 12 ноября 1989 года состоялся Чрезвычайный съезд представителей гагаузского народа, на котором была провозглашена Гагаузская Автономная Советская Социалистическая Республика.

I Съезд народных депутатов степного юга Молдавской ССР 19 августа 1990 года принял "Декларацию о свободе и независимости гагаузского народа от Республики Молдова", провозгласив Республику Гагаузию в составе СССР. Это государство существовало де-факто на части территории бывшей Молдавской ССР с 1990 по 1994 год.

В декабре 1994 года между Гагаузией и Молдавией был подписан документ о вхождении республики в состав Молдавии в виде широкой автономии с правом выхода из её состава. У АТО Гагаузия есть свои государственные символы: парламент, президент (башкан) и три государственных языка, включая русский.

Путь Гагаузии — это путь Каракалпакии в Узбекистане, где недавно произошли кровавые протесты.

Аналогия наводит на мысли о насильственной вестернизации постсоветского пространства, которому яростно противостоит местное население.

На фоне обнищания населения, молдавские власти пытаются лишить Гагаузию автономии, где большинство жителей, как и в Каракалпакии, надеются на совместный путь с Российской Федерацией. Они яростно будут протестовать против разрыва связей с РФ и продажи их суверенитета западным "инвесторам".

Гагаузы на референдуме 2014 года выступили против вступления в Евросоюз и за самостоятельность в случае потери Молдовой суверенитета.

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