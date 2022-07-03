Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Фатальные ошибки Мирзиёева запустили процесс самоопределения Каракалпакии

Мир » Бывший СССР » Узбекистан

Протестующие в Каракалпакии не снижают накал противостояния, разъярённые попытками лишить их суверенитета. Кто им поможет его обрести?

Фатальные ошибки Мирзиёева запустили процесс самоопределения Каракалпакии

Первая ошибка Мирзиёева — лишение Каракалпакии суверенитета

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал две фатальные ошибки. Первую, когда решил стать баем и сделать Узбекистан унитарным государством, а вторую — когда жестоко подавил протесты в Каракалпакии.

Каракалпаки — это нация, которую большевики не знали куда пристроить, в итоге, переходя из подчинения одной республики в другую (Казахстан, РСФСР, Узбекистан), они в 1993 году заключили договор с Узбекистаном о вхождении в его состав суверенным государством. И, всего лишь, надо было помочь им чувствовать себя хорошо.

Но этого не случилось. Как пишет Телеграм-канал "Хроники Радика" (Дневник впечатлений казахского либерала), в экономике Каракалпакии наблюдается "довольно депрессивная картина, местное население считает себя обделенным вниманием Ташкента".

Добавим, что по данным социологов, налицо нерешаемый промышленный кризис, низкие заработные платы, безработица. 30 процентов трудоспособных жителей работают в ближнем зарубежье (Казахстан, Россия) и других регионах Узбекистана. Плюс присутствует тяжёлая экология высыхающего Аральского моря.

Спусковым крючком к взрыву стали обсуждаемые поправки к Конституции Узбекистана, где Каракалпакию лишали права быть Республикой и выхода из состава Узбекистана.

Вторая ошибка — пролита кровь

1 июля начались волнения и их жестокое подавление. Согласно полученной на данный момент неофициальной информации, погибли, по меньшей мере, шесть человек (по некоторым данным девять человек). Количество раненых неизвестно.

По данным сайта Eurasianet. org, в регионе заблокирован интернет, прервана связь с внешним миром, также узбекские правоохранительные органы арестовали местную журналистку Лолагуль Каллыханову. Любые мирные собрания, массовые мероприятия и забастовки запрещены. Объявлен комендатский час.

Мирзиёев спохватился и сделал вид, что не знал о негативной реакции местного населения на его поправки. Он предъявил претензии к местному каракалпакскому парламенту:

"Вы сами стояли во главе всего этого, вы сами инициировали, подписали и утвердили документ. Почему вы не позвонили и не сказали, что люди были недовольны? Конституционная реформа осуществляется для улучшения жизни людей. Если жители Каракалпакстана недовольны, то ни одна статья никогда не изменится", сказал он.

Казахстан не признаёт право наций на самоопределение

Тем не менее, кровавые события послужат триггером для попытки каракалпаков самоопределиться. Кто поможет и признает новое государство?

Первый претендент — Казахстан, где есть силы, которые выдвигают идею выделения Каракалпакии в отдельную страну или воссоединения с Казахстаном.

Каракалпакия граничит с Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской областями Казахстана. Каракалпакский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков и очень похож на казахский язык.

Узбекистан уже закрыл пограничный переход с Мангистауской областью. Официально этот шаг власти связывают с "отказом информационной системы". В КНБ Казахстана объявили, что также планируется остановить железнодорожное движение по маршруту Каракалпакстан — Бейнеу (ст. Мангистау).

Однако президент Касым-Жомарт Токаев ярый противник "квази-государств", в чём он недавно обвинил ЛНР и ДНР. Козыряя тем, что он не поддерживает сепаратизм везде и всегда, Токаев потерял шансы помочь братьям каракалпакам. Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что приветствует и поддерживает решения высшего руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан.

Но дело даже не в позиции Казахстана. Телеграм-канал "Хроники Радика" указывает, что каракалпаки не хотят интегрироваться в Казахстан, так как это родственные, но разные народы.

"Радик" приводит в пример отрывок из письма бывшего секретаря обкома Кара-Калпакии Досназарова Иосифу Сталину от 18 апреля 1926 года, где говорится, что включение Кара-Калпакской области в Казахстан, было сделано без ведома каракалпакского народа.

Россия поможет каракалпакам самоопределиться, если Узбекистан потеряет суверенитет

Автор канала, побывавший в регионе, пишет, среди каракалпаков "развита ностальгия по советским временам". Каракалпаки предпочитают отдавать детей на обучение в школы с русским языком, пишет он. Добавим, что большая диаспора этого народа проживает в РФ. Значит второй претендент на помощь — РФ.

Заметим, что Кара-Калпакия как АССР в составе РСФСР находилась в 1932–1936 годах. В 1990 году 14 декабря с принятием государственного суверенитета Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики она преобразована в Советскую Социалистическую Республику Каракалпакия в составе СССР (в соответствии с законом СССР от 26 апреля 1990 года).

В начале 90-х годов была создана партия "Халык мапи", которая хотела объявить о независимости и присоединении к России. Российская компания "Лукойл" ведет разведку и разработку крупных запасов нефти и газа вблизи Арала.

Россия может пойти на создание в Каракалпакии буферной зоны, если Ташкент и дальше будет творить глупости. Например, станет несуверенной страной (по типу Украины) и начнёт работать против России и русских. О том, что это возможно, можно убедиться, почитав четвёртое по счёту выступление посла США в Ташкенте по случаю Дня Независимости США.

Запад раскачивает Узбекистан, чтобы он вошёл в проект "антиРоссия"

Отсюда вытекает третий интересант событий — Запад. Именно к нему обращаются организаторы протеста за помощью организовать референдум и мирный выход из состава Узбекистана.

Норвежский Хельсинкский комитет (NHC) опубликовал в соцсети заявление, в котором призвал власти Узбекистана уважать право на мирные собрания в Нукисе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал эти события "раскачиванием Узбекистана", и понятен смысл — заменить российские компании на западные и исключить интеграцию Узбекистана в ЕАЭС.

Сейчас в этом контексте будет предложена помощь и дан совет, которым Мирзиёев воспользуется. Что поделать, если в Средней Азии каждый, дорвавшийся до власти, хочет быть баем и другом Америки.

Читайте по теме: Каракалпаки взбунтовались и хотят выйти из состава Узбекистана

В Узбекистане назревает "марш тюбетеек"

Ташкент выкручивает Москве руки: эксперт объяснил преференции Узбекистану

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Демократия по-узбекски
Куратор: Любовь Степушова
Темы протесты узбекистан шавкат мирзиёев
Новости
Daily Express: во Франции заговорили о Frexit
Генштаб ВСУ признал потерю Лисичанска в манере: "Враг трусливо наступал"
JP: Палестина намерена потребовать у Байдена финансовую помощь
Украина тратит на содержание армии около 4,4 млрд долларов в месяц
Резников: Пентагони передаст ВСУ ракетные комплексы NASAMS
Слуцкий: За обстрелы Белгорода и Курска заплатят "по суровой шкале наказания"
Британский генерал Даннат: "Никто не может заставить уйти россиян" с ДНР и ЛНР
Киев отказывается от дорогих беспилотников: "Будут сбиты на первом же задании"
Захарова обвинила Макрона в рассекречивании разговора с Путиным
Активисты РПЦ о решении не пускать на молебен женщин: Мужчины молятся в тюрьме
Популярное
Мир. Новости мира
Леонков: США и Британия хотят короткой Третьей мировой войны с победой Европы

США и Британия могут развязать Третью мировую войну.

Леонков: США и Британия хотят короткой Третьей мировой войны с победой Европы
Шнуров выпустил клип про импортозамещение "Аналоговнет"
Общество
Шнуров выпустил клип про импортозамещение "Аналоговнет"
Силовые структуры
WP: журналисты из США пообщались с экипажем РСЗО HIMARS на Украине
Мир. Новости мира
В Варшаве прошли митинги против украинских беженцев: "Тут Польша, а не Укрополь"
Любовь Степушова Фатальные ошибки Мирзиёева запустили процесс самоопределения Каракалпакии Любовь Степушова Александр Артамонов МИД Франции морочит голову России, работая на пользу НАТО Александр Артамонов Людмила Черткова Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России Людмила Черткова
Мир. Новости мира
IB Times: трюк России на мысе Таран вынудит Литву снять блокаду Калининграда
Силовые структуры
Военный эксперт Рожин: ночная атака на Белгород стала самой мощной с начала СВО
ПВО ВС РФ сбила группу ракет ВСУ в небе над Курском
Силовые структуры
ПВО ВС РФ сбила группу ракет ВСУ в небе над Курском
Последние материалы
Украина тратит на содержание армии около 4,4 млрд долларов в месяц
Резников: Пентагони передаст ВСУ ракетные комплексы NASAMS
Фатальные ошибки Мирзиёева запустили процесс самоопределения Каракалпакии
Слуцкий: За обстрелы Белгорода и Курска заплатят "по суровой шкале наказания"
Британский генерал Даннат: "Никто не может заставить уйти россиян" с ДНР и ЛНР
Киев отказывается от дорогих беспилотников: "Будут сбиты на первом же задании"
Захарова обвинила Макрона в рассекречивании разговора с Путиным
Активисты РПЦ о решении не пускать на молебен женщин: Мужчины молятся в тюрьме
МИД Украины: агентство France Presse "стало жертвой российской пропаганды"
В Чешском вузе студентку РФ призвали свергнуть Путина, а потом сдавать экзамен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников