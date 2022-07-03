Фатальные ошибки Мирзиёева запустили процесс самоопределения Каракалпакии

Протестующие в Каракалпакии не снижают накал противостояния, разъярённые попытками лишить их суверенитета. Кто им поможет его обрести?

Первая ошибка Мирзиёева — лишение Каракалпакии суверенитета

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал две фатальные ошибки. Первую, когда решил стать баем и сделать Узбекистан унитарным государством, а вторую — когда жестоко подавил протесты в Каракалпакии.

Каракалпаки — это нация, которую большевики не знали куда пристроить, в итоге, переходя из подчинения одной республики в другую (Казахстан, РСФСР, Узбекистан), они в 1993 году заключили договор с Узбекистаном о вхождении в его состав суверенным государством. И, всего лишь, надо было помочь им чувствовать себя хорошо.

Но этого не случилось. Как пишет Телеграм-канал "Хроники Радика" (Дневник впечатлений казахского либерала), в экономике Каракалпакии наблюдается "довольно депрессивная картина, местное население считает себя обделенным вниманием Ташкента".

Добавим, что по данным социологов, налицо нерешаемый промышленный кризис, низкие заработные платы, безработица. 30 процентов трудоспособных жителей работают в ближнем зарубежье (Казахстан, Россия) и других регионах Узбекистана. Плюс присутствует тяжёлая экология высыхающего Аральского моря.

Спусковым крючком к взрыву стали обсуждаемые поправки к Конституции Узбекистана, где Каракалпакию лишали права быть Республикой и выхода из состава Узбекистана.

Вторая ошибка — пролита кровь

1 июля начались волнения и их жестокое подавление. Согласно полученной на данный момент неофициальной информации, погибли, по меньшей мере, шесть человек (по некоторым данным девять человек). Количество раненых неизвестно.

По данным сайта Eurasianet. org, в регионе заблокирован интернет, прервана связь с внешним миром, также узбекские правоохранительные органы арестовали местную журналистку Лолагуль Каллыханову. Любые мирные собрания, массовые мероприятия и забастовки запрещены. Объявлен комендатский час.

Мирзиёев спохватился и сделал вид, что не знал о негативной реакции местного населения на его поправки. Он предъявил претензии к местному каракалпакскому парламенту:

"Вы сами стояли во главе всего этого, вы сами инициировали, подписали и утвердили документ. Почему вы не позвонили и не сказали, что люди были недовольны? Конституционная реформа осуществляется для улучшения жизни людей. Если жители Каракалпакстана недовольны, то ни одна статья никогда не изменится", сказал он.

Казахстан не признаёт право наций на самоопределение

Тем не менее, кровавые события послужат триггером для попытки каракалпаков самоопределиться. Кто поможет и признает новое государство?

Первый претендент — Казахстан, где есть силы, которые выдвигают идею выделения Каракалпакии в отдельную страну или воссоединения с Казахстаном.

Каракалпакия граничит с Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской областями Казахстана. Каракалпакский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков и очень похож на казахский язык.

Узбекистан уже закрыл пограничный переход с Мангистауской областью. Официально этот шаг власти связывают с "отказом информационной системы". В КНБ Казахстана объявили, что также планируется остановить железнодорожное движение по маршруту Каракалпакстан — Бейнеу (ст. Мангистау).

Однако президент Касым-Жомарт Токаев ярый противник "квази-государств", в чём он недавно обвинил ЛНР и ДНР. Козыряя тем, что он не поддерживает сепаратизм везде и всегда, Токаев потерял шансы помочь братьям каракалпакам. Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что приветствует и поддерживает решения высшего руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан.

Но дело даже не в позиции Казахстана. Телеграм-канал "Хроники Радика" указывает, что каракалпаки не хотят интегрироваться в Казахстан, так как это родственные, но разные народы.

"Радик" приводит в пример отрывок из письма бывшего секретаря обкома Кара-Калпакии Досназарова Иосифу Сталину от 18 апреля 1926 года, где говорится, что включение Кара-Калпакской области в Казахстан, было сделано без ведома каракалпакского народа.

Россия поможет каракалпакам самоопределиться, если Узбекистан потеряет суверенитет

Автор канала, побывавший в регионе, пишет, среди каракалпаков "развита ностальгия по советским временам". Каракалпаки предпочитают отдавать детей на обучение в школы с русским языком, пишет он. Добавим, что большая диаспора этого народа проживает в РФ. Значит второй претендент на помощь — РФ.

Заметим, что Кара-Калпакия как АССР в составе РСФСР находилась в 1932–1936 годах. В 1990 году 14 декабря с принятием государственного суверенитета Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики она преобразована в Советскую Социалистическую Республику Каракалпакия в составе СССР (в соответствии с законом СССР от 26 апреля 1990 года).

В начале 90-х годов была создана партия "Халык мапи", которая хотела объявить о независимости и присоединении к России. Российская компания "Лукойл" ведет разведку и разработку крупных запасов нефти и газа вблизи Арала.

Россия может пойти на создание в Каракалпакии буферной зоны, если Ташкент и дальше будет творить глупости. Например, станет несуверенной страной (по типу Украины) и начнёт работать против России и русских. О том, что это возможно, можно убедиться, почитав четвёртое по счёту выступление посла США в Ташкенте по случаю Дня Независимости США.

Запад раскачивает Узбекистан, чтобы он вошёл в проект "антиРоссия"

Отсюда вытекает третий интересант событий — Запад. Именно к нему обращаются организаторы протеста за помощью организовать референдум и мирный выход из состава Узбекистана.

Норвежский Хельсинкский комитет (NHC) опубликовал в соцсети заявление, в котором призвал власти Узбекистана уважать право на мирные собрания в Нукисе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал эти события "раскачиванием Узбекистана", и понятен смысл — заменить российские компании на западные и исключить интеграцию Узбекистана в ЕАЭС.

Сейчас в этом контексте будет предложена помощь и дан совет, которым Мирзиёев воспользуется. Что поделать, если в Средней Азии каждый, дорвавшийся до власти, хочет быть баем и другом Америки.

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