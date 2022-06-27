Додон: Санду приведёт Молдавию к потере государственности

Политики Молдавии Майя Санду и Игорь Додон гарантируют народу страны совершенно разные последствия вступления в ЕС.

Додон предупредил молдаван о потере государственности их страны

Молдавию ждут "трагические последствия", если она вступит в Евросоюз. Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

По его мнению, последствия будут следующими:

страна потеряет выгодные экономические отношения "с восточными партнерами";

рискует остаться без части территорий, в результате чего может исчезнуть как независимое государство.

Додон уверен, что страна получила статус кандидата в ЕС не для экономической поддержки, а "для привлечения к западным геополитическим играм против России по примеру Украины".

"Поспешность, с которой нас вместе с Украиной приняли в кандидаты при отсутствии необходимых реформ и политическом режиме ПДС (партия "Действие и солидарность" президента Майи Санду — Ред.), который становится диктаторским, грубо нарушая принципы верховенства закона и основных свобод человека, подтверждает, что роль Молдовы — это винтик в геополитической игре Запада", — сказал политик.

По его мнению, "сегодня в европейской политике доминируют геополитическая истерия, русофобия и борьба с традиционными ценностями".

Поэтому, предупредил Додон, Молдавия не вступит в ЕС "возможно, никогда", но будет "страдать в ближайшие месяцы из-за безответственной и агрессивной политики кишинёвского руководства".

Игорь Додон считает, что статус кандидата отнюдь не обязывает к присоединению к санкциям против РФ. Например, Турция — член НАТО и тоже кандидат в ЕС — отказалась присоединиться к санкциям на том основании, что они противоречат национальным интересам, пояснил политик.

Игорь Додон предлагает и Молдавии основываться "на принципах суверенитета и нейтралитета, на выгодных отношениях с Востоком и Западом с учётом национальных интересов".

Путь в ЕС для Молдавии лежит через Румынию

Два дня назад заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своём Telegram-канале, что Молдавия могла бы быстрее стать членом Евросоюза путём создания "новой Великой Румынии".

По его мнению, румынские политики "давно водят политические хороводы вокруг Молдавии", а чиновникам Бухареста "не даёт покоя идея воссоздания похороненного Красной армией в годы Великой Отечественной войны проекта Великой Румынии".

Выводы Медведева небеспочвенны. Санду заявила в интервью, что после присвоения стране статуса кандидата в ЕС она "немедленно" позвонила президенту Румынии Клаусу Йоханнису и поблагодарила его за поддержку, которую он оказал.

Поддержка — в выдаче румынских паспортов, которые делает граждан Молдавии, по сути, членами ЕС.

Каждый третий молдаванин уже является гражданином ЕС, сказала Санду.

"Молдаване живут бок о бок с европейцами, внося свой вклад в системы социального обеспечения, платя налоги и помогая обогащать культурное наследие ЕС. Европейская Молдавия не только принесёт большую стабильность в Европе и на Востоке, но и увеличит торговлю, повысит благосостояние и стабилизирует регион", — добавила она.

На вопрос о Приднестровье, президент ответила, что этот конфликт может стать препятствием к интеграции, но и преимуществом, потому что граждане "как справа, так и слева хотят, чтобы уважали их права".

То есть, согласно Санду, в ЕС в Молдавии будет правовое государство, а сейчас его нет.

Ответ Санду от РФ будет и военным, и экономическим

"Разрешение конфликта (в Приднестровье) также зависит от того, что будет происходить на Украине, и чем закончится эта война", — уверена Санду.

В этом она абсолютна права — подождём. Заметим только, что не только Приднестровье, но и Гагаузия склонна к отделению от Молдавии.

По словам Дмитрия Медведева, нацеленность правительства Санду на антироссийские санкции гарантирует ответ:

"Они не получат от нас не только "дорогих" энергетических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, ещё не попав в ЕС", — написал политик в своём Telegram-канале.

Молдавия получила статус кандидата в ЕС 23 июня и тут же заявила о присоединении к антироссийским санкциям.

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