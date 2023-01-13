Столкновение неизбежно: Китай определился в своих отношениях с Западом

Китайский лидер Си Цзиньпин перестал надеяться на сотрудничество с Западом. Рано или поздно КНР придётся столкнуться в "горячей" войне с США.

Си Цзиньпин хотел жить в согласии с Западом

Китай на Всемирном экономическом форуме в Давосе в этом году будет представлен на уровне вице-премьера Госсовета Лю Хэ, сообщил МИД КНР. Этот чиновник уходит в отставку весной, и это сигнал, что западные нарративы больше неинтересны Пекину.

А ведь сразу после прихода администрации Джо Байдена к власти в Давосе в 2017 году президент КНР Си Цзиньпин присутствовал лично. Он тогда выступил в защиту глобализации и призвал США отказаться от политики протекционизма.

"Правильным будет использовать любую возможность для того, чтобы совместно принять вызов и наметить верный курс экономической глобализации", — заявил Си Цзиньпин.

Напомним, что предшественник Байдена президент-республиканец Дональд Трамп "вывел" Китай в главные стратегические конкуренты и начал с ним торговую войну. Он ввёл пошлины на многие китайские товары, запретил китайскую систему 5G и сотрудничество с Huawei.

Байден усилил антикитайскую политику Трампа

Байден не внял призыву китайского лидера. Миру была навязана ковидная истерия, а Китай был обвинён в том, что вирус "утёк" из его лабораторий. США попытались дестабилизировать Гонконг, признав Си Цзиньпина "автократом", то есть идейным противником. Администрация Байдена не только не отменила протекционистские барьеры Трампа, но, напротив, ввела новые, особенно в передовых технологических отраслях.

США стали нагнетать обстановку вокруг Тайваня, куда была направлена спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси.

Затем Пекину предъявили обвинения в том, что он поддерживает российского коллегу Владимира Путина в его "агрессии" против Украины. Китай стали демонизировать в ЕС, заставляя Брюссель оказать поддержку в вводе санкций на технологический сектор КНР. Разведсообщество США недавно высказало опасения, что китайские компании покупают земли рядом с американскими военными базами, что может затем использоваться для разведывательной деятельности.

То есть, США при Байдене работали на прямую конфронтацию с КНР.

Отношения между КНР и США находятся на критическом уровне

В cентябре прошлого года министр иностранных дел КНР Ван И после встречи с американским госсекретарём Энтони Блинкеном в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что отношения двух стран находятся на критическом уровне и обвинил США в подрыве суверенитета и территориальной целостности КНР.

В итоге, это отразилось на товарообороте двух стран, который вырос за 2022 год всего на 0,6 процента (759 млрд долл.), тогда как за 2021 год — на 28% .

Си Цзиньпин в последнее время предпринял ряд шагов, которые говорят о его решимости переделать мировой порядок, обеспечивающий гегемонию США. Он посетил монархов Персидского залива, начав торговлю нефтью в юанях, сплотил БРИКС, пригласив туда своих протеже из Азии и Латинской Америки, а также начал собирать альтернативные Давосу форумы и продвигать собственные международные интеграционные проекты в зонах влияния США.

В противостоянии Китай-США ставки всё время будут повышаться

У США нет сильной контригры против КНР без увеличения эскалации. Двусторонние отношения, в случае избрания президента-республиканца в 2024 году, будь то Трамп или губернатор Флориды Рон Десантис, только ухудшатся.

Губернатор Флориды планирует в ближайшее время запретить китайцам покупать недвижимость в своём штате, а это 24 % от порядка 6 миллиарда долларов общих китайских инвестиций в США.

Десантис запретил у себя работу институтов Конфуция, ограничил сотрудничество местных колледжей с китайскими университетами. Он открыто характеризует Китай как "враждебное государство” и стремится всячески сократить его присутствие в экономике штата.

Очевидно, что Китай перестал надеяться на сотрудничество с Западом, как это сделала и РФ. Си цзиньпин вышел на понимание, что рано или поздно придётся столкнуться в "горячей" войне с США за Тайвань. Именно это сближает Москву и Пекин в надежде, что вместе будет легче справиться с американским стремлением доминировать над миром.

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