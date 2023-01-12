Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие

В последние месяцы Вашингтон всё активнее "обхаживает" Белград, пытаясь придать двусторонним связям более плотный и интенсивный характер.

И хотя визитов на высоком уровне, со времён знаменитой поездки президента Александра Вучича в США для встречи с Трампом в 2020 году, не было, тем не менее, американцы через своё посольство в Белграде и Госдепартамент стараются поддерживать диалог на должном уровне.

Как представляется, стратегических целей у Америки в отношении Сербии несколько:

Прочно привязать Сербию к "западным ценностям" по образцу её соседей — Хорватии, Словении, Черногории и других; Максимально ослабить политические, экономические и другие связи страны с Россией и Китаем, особенно в сфере энергетики (Россия) и инвестиций (Китай); По-возможности деликатно решить косовский "кроссворд", естественно в пользу признания независимости края; В случае отказа Белграда от поддержки Москвы и сговорчивости по Косово обеспечить евроинтеграцию Сербии; Привязать страну экономически через инвестиции и другие посулы; В перспективе постараться втянуть Сербию в Североатлантическую западню.

Примечательно, что в руководстве Сербии прекрасно осознают все эти "благие" намерения, но, с учётом политического и финансового веса США в мире и степени их влияния на ситуацию вокруг Косово, вынуждены идти навстречу системным и стандартным посылам американцев.

Политологическое сообщество в Белграде убеждено в том, Европа практически неспособна оказать какое-либо значительное влияние на Приштину. Все последние эпизоды с нагнетанием напряжённости между Сербией и Косово, в основном, решались за счёт вмешательства американцев. Президент Вучич не скрывал этого и на встрече с послом США в Белграде Кристофером Хиллом, которая состоялась в ноябре 2022 года.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на днях заявил, что "отношения Сербии и США находятся на подъёме, но перемен по ключевым вопросам — признание Косово и введение санкций против России — не будет".

С учётом активного диалога с Вашингтоном, а также предстоящего визита в регион представителя Государственного департамента США Дерека Шола, Дачич отметил, что "мы готовы к компромиссам", но при этом подчеркнул нерушимость "красных линий" для Белграда, прежде всего, в отношении признания Косово.

Важным фактором для Сербии остаётся значительный антиамериканский настрой общества, который не могут не учитывать власти.

Бомбардировки 1999 года,

фактическая аннексия Косово, срежиссированная Вашингтоном,

санкции,

изоляция,

навязывание стране ЛГБТ ценностей и другие моменты

по-прежнему отталкивают большинство населения Сербии от симпатий к Америке.

США стремятся инвестировать в Сербию. Это важно, прежде всего, по политическим мотивам. Ещё с 2020 года идёт речь о вложениях в размере 4 млрд долларов для поддержки малого и среднего бизнеса, развития дорожной инфраструктуры, создания новых рабочих мест. При этом, американцы в открытую говорят сербам, что подобных "щедрых" объёмов они не смогут ожидать от России.

Очевидно, что США и далее будут навязывать Сербии свою "дружбу" всеми правдами и неправдами. Белград будет вежливо принимать любезные жесты от влиятельного заокеанского владыки. Хочется верить, что у сербского руководства хватит мудрости и выдержки "фильтровать" намерения американских доброхотов и следить за их мнимым альтруизмом.