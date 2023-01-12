В последние месяцы Вашингтон всё активнее "обхаживает" Белград, пытаясь придать двусторонним связям более плотный и интенсивный характер.
И хотя визитов на высоком уровне, со времён знаменитой поездки президента Александра Вучича в США для встречи с Трампом в 2020 году, не было, тем не менее, американцы через своё посольство в Белграде и Госдепартамент стараются поддерживать диалог на должном уровне.
Как представляется, стратегических целей у Америки в отношении Сербии несколько:
Примечательно, что в руководстве Сербии прекрасно осознают все эти "благие" намерения, но, с учётом политического и финансового веса США в мире и степени их влияния на ситуацию вокруг Косово, вынуждены идти навстречу системным и стандартным посылам американцев.
Политологическое сообщество в Белграде убеждено в том, Европа практически неспособна оказать какое-либо значительное влияние на Приштину. Все последние эпизоды с нагнетанием напряжённости между Сербией и Косово, в основном, решались за счёт вмешательства американцев. Президент Вучич не скрывал этого и на встрече с послом США в Белграде Кристофером Хиллом, которая состоялась в ноябре 2022 года.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на днях заявил, что "отношения Сербии и США находятся на подъёме, но перемен по ключевым вопросам — признание Косово и введение санкций против России — не будет".
С учётом активного диалога с Вашингтоном, а также предстоящего визита в регион представителя Государственного департамента США Дерека Шола, Дачич отметил, что "мы готовы к компромиссам", но при этом подчеркнул нерушимость "красных линий" для Белграда, прежде всего, в отношении признания Косово.
Важным фактором для Сербии остаётся значительный антиамериканский настрой общества, который не могут не учитывать власти.
по-прежнему отталкивают большинство населения Сербии от симпатий к Америке.
США стремятся инвестировать в Сербию. Это важно, прежде всего, по политическим мотивам. Ещё с 2020 года идёт речь о вложениях в размере 4 млрд долларов для поддержки малого и среднего бизнеса, развития дорожной инфраструктуры, создания новых рабочих мест. При этом, американцы в открытую говорят сербам, что подобных "щедрых" объёмов они не смогут ожидать от России.
Очевидно, что США и далее будут навязывать Сербии свою "дружбу" всеми правдами и неправдами. Белград будет вежливо принимать любезные жесты от влиятельного заокеанского владыки. Хочется верить, что у сербского руководства хватит мудрости и выдержки "фильтровать" намерения американских доброхотов и следить за их мнимым альтруизмом.
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