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Михаил Плисюк

Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие

Мир » Европа » Балканы

В последние месяцы Вашингтон всё активнее "обхаживает" Белград, пытаясь придать двусторонним связям более плотный и интенсивный характер.

Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие

И хотя визитов на высоком уровне, со времён знаменитой поездки президента Александра Вучича в США для встречи с Трампом в 2020 году, не было, тем не менее, американцы через своё посольство в Белграде и Госдепартамент стараются поддерживать диалог на должном уровне.

Как представляется, стратегических целей у Америки в отношении Сербии несколько:

  1. Прочно привязать Сербию к "западным ценностям" по образцу её соседей — Хорватии, Словении, Черногории и других;
  2. Максимально ослабить политические, экономические и другие связи страны с Россией и Китаем, особенно в сфере энергетики (Россия) и инвестиций (Китай);
  3. По-возможности деликатно решить косовский "кроссворд", естественно в пользу признания независимости края;
  4. В случае отказа Белграда от поддержки Москвы и сговорчивости по Косово обеспечить евроинтеграцию Сербии;
  5. Привязать страну экономически через инвестиции и другие посулы;
  6. В перспективе постараться втянуть Сербию в Североатлантическую западню.

Примечательно, что в руководстве Сербии прекрасно осознают все эти "благие" намерения, но, с учётом политического и финансового веса США в мире и степени их влияния на ситуацию вокруг Косово, вынуждены идти навстречу системным и стандартным посылам американцев.

Политологическое сообщество в Белграде убеждено в том, Европа практически неспособна оказать какое-либо значительное влияние на Приштину. Все последние эпизоды с нагнетанием напряжённости между Сербией и Косово, в основном, решались за счёт вмешательства американцев. Президент Вучич не скрывал этого и на встрече с послом США в Белграде Кристофером Хиллом, которая состоялась в ноябре 2022 года.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на днях заявил, что "отношения Сербии и США находятся на подъёме, но перемен по ключевым вопросам — признание Косово и введение санкций против России — не будет".

С учётом активного диалога с Вашингтоном, а также предстоящего визита в регион представителя Государственного департамента США Дерека Шола, Дачич отметил, что "мы готовы к компромиссам", но при этом подчеркнул нерушимость "красных линий" для Белграда, прежде всего, в отношении признания Косово.

Важным фактором для Сербии остаётся значительный антиамериканский настрой общества, который не могут не учитывать власти.

  • Бомбардировки 1999 года,
  • фактическая аннексия Косово, срежиссированная Вашингтоном,
  • санкции,
  • изоляция,
  • навязывание стране ЛГБТ ценностей и другие моменты

по-прежнему отталкивают большинство населения Сербии от симпатий к Америке.

США стремятся инвестировать в Сербию. Это важно, прежде всего, по политическим мотивам. Ещё с 2020 года идёт речь о вложениях в размере 4 млрд долларов для поддержки малого и среднего бизнеса, развития дорожной инфраструктуры, создания новых рабочих мест. При этом, американцы в открытую говорят сербам, что подобных "щедрых" объёмов они не смогут ожидать от России.

Очевидно, что США и далее будут навязывать Сербии свою "дружбу" всеми правдами и неправдами. Белград будет вежливо принимать любезные жесты от влиятельного заокеанского владыки. Хочется верить, что у сербского руководства хватит мудрости и выдержки "фильтровать" намерения американских доброхотов и следить за их мнимым альтруизмом.

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Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша нато война сербия косово деньги югославия
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