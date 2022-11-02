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Автор Любовь Степушова

Путин и не думал выходить из зерновой сделки. Он привёл Турцию в чувство

Мир » Азия » Ближний Восток

Гарантии Киева по зерновой сделке для Москвы ничего не значили. Нужно было привести в чувство Анкару, чтобы не расслаблялась в сотрудничестве с нацистами.

Путин и не думал выходить из зерновой сделки. Он привёл Турцию в чувство

Гарантии Украины Путину были не нужны

Президент РФ Владимир Путин пояснил, почему Москва вернулась к зерновой сделке*, участие в которой было приостановлено после атаки беспилотников ВСУ, поразивших корабли РФ в Севастопольской бухте 29 октября.

Президент, выступая в среду по видеосвязи, отметил, что Украина использовала гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России. В этой связи им было принято решение "приостановить участие РФ в этих зерновых конвоях".

"Мы потребовали от украинской стороны гарантий, что ничего подобного в будущем происходить не будет. Посредником в прояснении этой ситуации выступили наши турецкие партнёры, и по линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны, что такие заверения Украиной даны — в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей", — сказал президент.

Он отметил, что лично дал указания Минобороны РФ возобновить участие в этой работе. Вместе с тем, Россия оставляет за собой право выйти из соглашений, если гарантии будут нарушены.

"Если мы в будущем выйдем из этого соглашения, мы весь объём, который был поставлен Украиной в адрес беднейших стран, поставим бесплатно", — сказал Путин.

Он добавил, что "мы не будем препятствовать и в будущем поставкам зерновых с территории Украины в Турцию", имея в виду "и нейтралитет Турции в конфликте в целом, и возможности её перерабатывающей промышленности, и усилия Эрдогана в обеспечении интересов беднейших стран".

Цель — привести в чувство Эрдогана

Выводы из сказанного Путиным:

1. Сделка утверждена на линии Путин-Эрдоган и лично ими контролируется.

2. Украина не давала какие-либо гарантии России. Она дала их Турции, поэтому никакой "потери лица" у Москвы нет. Чего стоят гарантии турок? Тоже, вероятно, немного, но очевидно, что сделка чрезвычайно важна для Анкары, и она очень постарается. Путин вскользь замечает, почему важна — зерно перерабатывается в Турции. Известно, что потом она торгует полуфабрикатами и изделиями, поправляя своё тяжёлое экономическое положение.

Эрдоган ранее говорил, что Турция закупает зерно на Украине со скидкой до 25%. При этом, Анкара занимает первое место по экспорту муки в мире и второе по экспорту макаронных изделий, при том, что большую часть пшеницы она импортирует из России (70%) и Украины (17%).

3. Турции дан карт-бланш на использование украинского зерна — пусть торгует (только не переходя границы поставок оружия Украине). У единственного союзника России на Западе (не на словах) — Эрдогана, на следующий год выборы, и Вашингтон будет его всеми силами спихивать, манипулируя экономическими данными по инфляции, падением лиры и так далее.

4. Путиным также сделан реверанс в сторону беднейших стран, чтобы иметь при различных голосованиях в ООН много воздержавшихся. Как ни крути, а имидж в этом мире много значит. Впереди саммит G20, на котором президенту РФ будет что сказать о гуманитарных заслугах РФ перед населением мира.

На кону лояльность Турции по многим критическим вопросам

Риски для РФ очевидны: Украина будет тайно использовать коридор для поставок оружия и организации терактов, для этого Турцию Москва и припугнула. Но на другой чаше весов очень многие вещи, тоже очень опасные, даже более опасные, которые России без Турции не решить, особенно сейчас.

Это:

  1. Карабахский конфликт. Вопрос решения мирного урегулирования конфликта в Карабахе Анкара согласилась отдать России. Проведены переговоры с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Москве, и Россия с миротворцами, вроде бы, остаётся в зоне конфликта ещё на 10 лет. Кроме того, статус Карабаха решили не педалировать.
  2. Пролив Босфор, который Турция держит для стран НАТО закрытым (за исключением Румынии и Болгарии, как стран, выходящих в Чёрное море). А ведь может и открыть, и тогда гарантии безопасности флота РФ будут на нуле.
  3. Авиасообщение с Европой, которое идёт через Турцию, это огромная экономия на горючем.
  4. Единственная газовая надёжная магистраль в Европу идёт через Турцию ("Турецкий поток"), а это до сих пор огромные доходы для РФ, которые идут на СВО.
  5. Турция остаётся переговорщиком с США по вопросу о допуске российского зерна и удобрений на западные рынки. Очень может быть, что получены гарантии от Анкары на реализацию этого допуска. А это, по сути, снятие санкций.

*Справка о зерновой сделке. В Стамбуле 22 июля подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Прописан механизм вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Контроль судов с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации возложен на созданный РФ, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр. Сделку заключили сроком на 120 дней, который истекает во второй половине ноября.

Между РФ и ООН был заключён меморандум, который подключал ООН к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Он подписан сроком на три года.

До 31 октября было озвучено со стороны представителей ЕС, что из Украины было вывезено более 14 млн тонн зерна, Эрдоган в свою очередь заявил, что по коридору было вывезено 9,3 млн тонн.

Доступ на рынки российского зерна и удобрений до сих пор ограничен. В частности, российские суда с продовольствием и удобрениями всё ещё не принимают в европейских портах из-за санкций, также существуют серьёзные проблемы с их страхованием.

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