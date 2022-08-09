Турецкие СМИ: "Путин хочет, чтобы Эрдоган остался"

Владимир Путин сделает всё возможное, чтобы поддержать Реджепа Эрдогана и его партию перед выборами 2023 года, считает турецкий эксперт Икбаль Дюрре.

Эрдоган — посредник для РФ в отношениях с Западом

Икбаль Дюрре считает, что турецкая оппозиция занимает более прозападные позиции, чем Эрдоган, выступая против российских инвестиций в экономику Турции, поэтому Путин "хочет, чтобы Эрдоган остался".

"Это не значит, что Россия важнее Запада. Я просто думаю, что надо учитывать ту роль, которую Россия будет играть в ближайшие периоды. На самом деле Путин хочет продолжения правления Партии справедливости и развития (ПСР). Два лидера работают вместе уже много лет. Учитывая условия в обеих странах, Эрдоган и Путин нужны друг другу", — сказал политолог.

Он также отметил, что РФ будет использовать действующую схему поставок зерна, для экспорта удобрений, железа, стали и подобных товаров.

"Турция играет здесь роль посредника для России. Согласившись с этим проектом, Москва показала, что не хочет рисковать экономическими и политическими отношениями с Эрдоганом, который будет посредником отношений с Западом", — сказал Икбаль Дюрре.

Со своей стороны, специалист в области международных отношений, доктор Ханде Орхон Оздаг прокомментировала BirGün итоги саммита в Сочи: Путин пытается повысить престиж администрации Эрдогана в Европе и развивающихся странах.

По мнению эксперта, "западный мир недостаточно ценит усилия Турции, а Россия вознаградит за них".

Путин поможет стабилизировать экономику Турции

Ханде Орхон Оздаг указала, что экономическое сотрудничество с РФ, "похоже, способно обеспечить Эрдогану некоторую экономическую помощь, в которой он отчаянно нуждается перед выборами".

Оценивая принятое решение о торговле газом в российских рублях, Ханде Орхон Оздаг отметила, что это будет "нервировать США", так как уменьшает значимость доллара как резервной валюты, но это позитивный шаг для России и для Турции, так как укрепляет курс лиры.

Икбаль Дюрре обратил внимание на увеличение резервов в Центральном банке Турции на 2 миллиарда 940 миллионов долларов. По его словам, происходит передача Россией кредита под АЭС Аккую, но деньги будут использоваться для стабилизации турецкой экономики.

Это выгодно и РФ, так как она рассматривает Турцию целью для вложения серьёзных валютных накоплений, поскольку возможность инвестировать в другие страны из-за санкций уменьшилась, добавил политолог.

Путин постарается помочь Эрдогану в Сирии

Сирийскую проблему, по мнению Ханде Орхон Оздаг, Россия "полна решимости закрыть, обратившись к Асаду". Тем не менее узкомасштабная операция на курдских территориях, "всё ещё может быть включена в повестку дня в качестве опоры политической поддержки Эрдогана перед выборами".

По словам Икбаля Дюрре, двусторонние отношения будут развиваться более по линии экономики, чем по военным вопросам.

"Я не думаю, что будет крупная операция против Сирии, пока две страны пытаются нарастить свои экономические отношения", — сказал эксперт.

Визит Кадырова знаменует новый этап отношений

Журналист Фехим Таштекин в издании paraanaliz.com отмечает, что глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу и глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан встретились с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым в Сочи.

Это означает, по его мнению, что отношения перешли на новый уровень, так как ранее Кадырова не жаловали в Турции из-за "убийств среди чеченской диаспоры".

Журналист согласился, что РФ и Турция не работают на позициях доверия, но используют стратегическую выгоду: Эрдогану нужно "обновление" перед выборами, а Путин верит в свой международный успех, если "удержит Эрдогана на плаву" в Турции.

"ШОС для Турции открыт уже сегодня, возможно, БРИКС откроется позже", — подчеркнул Фехим Ташкетин.

Автор считает, что Эрдоган учитывает мнение Путина в Сирии, Ливии и на Кавказе. Исходя из этого, "некоторые" видят в Путине лидера, который спасёт Эрдогана на выборах 2023 года, предоставив ему возможность достичь поставленных задач.

"Русские считают, что между дружбой и враждой в турецко-российских отношениях всегда найдётся третий вариант. Это убеждение также имеет аналог в Турции. Обе стороны знают, что падение одного лидера и возвышение другого не приведут к катастрофе", — отметил Фехим Ташкетин.

Победа Эрдогана на выборах не очевидна

На данный момент победы Реджепа Эрдогана на президентских выборах и ПСР на парламентских 2023 года представляются далеко не очевидными, поскольку в стране наблюдаются

экономические проблемы,

девальвация национальной валюты (практически в три раза за последние полтора года),

гиперинфляция,

рост цен

и социальное недовольство.

В этом плане не только кредит в долларах на АЭС Аккую, но и оплата природного газа в рублях дают шанс Турции поддержать сокращающиеся долларовые резервы, необходимые для поддержки лиры. Большинство представителей оппозиции придерживается прозападной политики. Смена вектора может очень сильно повлиять на отношения Турции с Россией и на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе в целом.

Пока оппозиция не выдвинула единого кандидата, в таком варианте Эрдоган выиграет выборы. Иначе состоится второй тур, где шансы претендентов будут равны.

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