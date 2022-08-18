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Автор Любовь Степушова

Эрдоган озаботился судьбой ЗАЭС: там хранится его будущая ядерная бомба

Мир

Реджеп Эрдоган очень обеспокоен тем, что Украина не поможет Турции стать ядерной державой, об этом он будет говорить с Владимиром Зеленским во Львове, считает политолог Каринэ Геворгян.

Эрдоган озаботился судьбой ЗАЭС: там хранится его будущая ядерная бомба

Эрдоган приехал во Львов обсудить стратегическое партнёрство с Украиной

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в четверг во Львов. Сначала он встретится с президентом Украины, а затем оба — с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Переговоры будут сосредоточены на "зерновом коридоре" и "прекращении войны дипломатическим путём", сообщает Haberturk.

Эрдоган везёт представительную делегацию, куда входят :

  • министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу,
  • министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез,
  • министр национальной обороны Хулуси Акар,
  • министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи,
  • министр торговли Мехмет Муш,
  • глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан,
  • генеральный директор завода по производству беспилотников Baykar Халук Байрактар.

Согласно заявлению пресс-службы Эрдогана, будут обсуждены все аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнёрства.

Вопрос вопросов — Запорожская АЭС

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам на этой неделе, что помимо заявленной турецкой стороной повестки, три лидера также обсудят ситуацию с обстрелами на подконтрольной России Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — крупнейшей в Европе.

Как сказала Pravda.Ru востоковед Каринэ Геворгян, основная тема переговоров — Запорожская АЭС. Это связано со стратегическими взаимоотношениями Турции и Украины в связи с тем, "что там хранятся, и, по всей видимости, Турции тоже принадлежат компоненты для создания ядерной бомбы".

"Эрдоган говорил, что к 2023 году Турция будет ядерной державой, а так как хранилищ для содержания компонентов для ядерной бомбы у него нет, то он держал их на Украине", — сказала эксперт.

"Поэтому основная тема — разрешение проблемы Запорожской АЭС. Всё остальное… Россия уже даже в лице (Дмитрия) Пескова заявила, что переговоры вести не о чём", — сказала политолог.

Добавим, что у Украины есть не только компоненты, но и технологии производства ядерной бомбы. Поделиться ими с Турцией — тоже вопрос стратегического партнёрства.

Есть и другой аспект этой проблемы. Запорожскую АЭС ВСУ постоянно обстреливают, представляя, что это делают россияне. Заседание Совбеза ООН призвало стороны договариваться, а МАГАТЭ не спешит с инспекцией, настаивая на заезд через Киев. Москва объясняет, что в этом случае не гарантирует безопасность.

Очевидно, что Запад через Гутерриша хочет отстоять для Киева "немножко суверенитета" с гарантиями ООН, чтобы потом за это зацепиться и экстраполировать на другие освобождаемые территории.

От Зеленского будут требовать уступки

Советник Зеленского Алексей Аристович заявил накануне, что Эрдоган и Гутерриш могут попытаться убедить Зеленского в необходимости прекращения огня.

"Но я боюсь даже повторять его (Зеленского) ответ", — добавил он в интервью Фейгину.

Каринэ Геворгян не исключает, что руководство РФ начнёт переговоры с Киевом, "но у народа и у армии это вызовет очень негативную реакцию".

"Я напоминаю про реакцию, которая была весной. Какие переговоры? По сути, нам объявили войну насмерть, а мы переговоры будем вести? Они все выступают и говорят о том, что ни у кого из нас нет права на жизнь. А наше руководство будет вести переговоры на этом фоне? Это даже у такого спокойного человека, эксперта, как я, может вызвать возмущение", — сказала Каринэ Геворгян.

Зерновой кризис оказался ложью

Пресловутый "зерновой кризис" был урегулирован соглашением, подписанным в Турции 22 июля с участием Эрдогана, Гутерриша, министра обороны России Сергея Шойгу и министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Однако, выясняется, что Украина вывозит из порта Одесса не пшеницу, а кукурузу, которую отказались взять в ряде стран, и не в голодающие страны, а в страны Запада.

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Каринэ Геворгян: “У США чудовищный износ”. Чем закончится СВО? / Прогноз
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы оон турция реджеп эрдоган владимир зеленский
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