Откровения Резникова: Украина — испытательный полигон для западного оружия

Конфликт на Украине даёт западным производителям оружия шанс увидеть, какие продукты лучше всего подходят для реального боя с Россией.

Так заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Украина выступает в роли боевого испытательного полигона во время этой войны, — пояснил военный чиновник в интервью изданию Politico. — Нам были поставлены восемь различных 155-миллиметровых артиллерийских систем, которые сейчас нами используются в полевых условиях … так что это похоже на соревнование между системами, чтобы увидеть, какая из них окажется лучшей".

Ради "милого дружка"...

Глава украинского минобороны особо отметил, что сейчас "на полигоне" (так он называет территорию собственной страны) активно испытываются "системы борьбы с российскими крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками, которые Россия использует для терроризирования гражданского населения и нанесения ударов по инфраструктуре".

"Весь цивилизованный мир должен пытаться найти решение, как их подавить или как поразить, потому что это реальная угроза для всего мира, потому что однажды они будут использовать это оборудование против западных целей, — сказал он. — Они будут использовать их, потому что это очень эффективный беспилотник, и, я думаю, что это настоящий вызов для Европы и НАТО".

Вот такие, оказывается, благородные люди руководят Украиной, готовые "для милого дружка" отдать "серёжку из ушка", то есть ради гипотетического спокойствия "союзников" превратить собственных граждан в пушечное мясо, а саму страну — в руины.

К слову, идея "испытательного полигона" ранее озвучивалась заместителем Резникова Владимиром Гавриловым, который утверждал, что некоторые американские оборонные подрядчики "размещают свои прототипы на Украине".

Благодарность должна литься потоками

По словам Алексея Резникова, Киев ожидает, что военная помощь от членов НАТО будет поступать на Украину "в течение многих лет". Помимо этих вливаний, оказывается, от оружейного сотрудничества власти Незалежной хотят извлечь ещё и коммерческую выгоду (то ли понимают, что долги за поставки когда-то придётся платить, то ли карманы "элиты" недостаточно плотно набиты).

"Украина могла бы создать совместные предприятия с Польшей, Великобританией или Германией для производства оружия. Мы должны развивать индустрию беспилотных летательных аппаратов и на суше, и на море, потому что это будущее войны", — предложил глава Укрминобороны.

Единственное тёмное пятно в его радужном видении картины мира — ограничения, в соответствии с которыми "союзники" поставляют оружие Киеву. По мере развития конфликта с Россией США и их сателлиты неоднократно пересматривали предыдущие решения и отправляли либо не то, что обещали, либо меньше, чем хотели.

"Я настроен оптимистично и верю, что в будущем возможны танки Abrams,” Леопарды ", "Мардеры " и другие виды тяжелой бронетехники, а также истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, также будут возможны”, — сказал он.

Напомню, что Вашингтон изначально неохотно предоставлял Украине тяжелое и дальнобойное вооружение из опасения, что Россия сочтет это эскалацией, но передумал и стал поставлять все более современное оружие.

Для чего это делается, теперь, после откровений Резника, стало окончательно понятно.

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