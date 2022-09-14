Казахстан и Киргизия в ОДКБ номинально, их ставка — на Запад и Турцию

Когда Казахстану понадобилась помощь ОДКБ, он её получил, и Армения тоже направила свой контингент. Но Нур-Султан не отплатит Еревану тем же.

Запад усиливает давление на Россию

Как только Россия дала слабину на Украине, тут же вспыхнули надежды Запада на поднятие бунта внутри РФ. Для этого надо создать Москве много проблем вовне, чтобы страдала экономика, и был хаос. Прежде всего, там, где у неё есть обязательства по защите населения, — на Кавказе и в Средней Азии, а также в Приднестровье.

На этой неделе совсем неслучайно вспыхнули два тлеющих вооружённых конфликта — между Арменией и Азербайджаном и между Таджикистаном и Киргизией.

Причина первого конфликта — плохо прописанные соглашения о перемирии, в которых не был определён статус Нагорного Карабаха.

Баку пока не может там установить свою юрисдикцию де-факто, хотя полагает, что имеет на это право де-юре. Ереван же не намерен сдавать Карабах, так как РФ и Франция сделали упор на определении статуса региона после "установления прочного мира" и проведения референдума.

Причина второго конфликта — спор за водные ресурсы в условиях неделимитированных границ, когда приграничные киргизские и таджикские сёла существуют в анклавах. При обострении они попадают в водную блокаду. В понедельник и вторник на границе Киргизии и Таджикистана произошли очередные перестрелки.

Ситуация в Молдавии тоже на грани взрыва.

Союзники по ОДКБ таковыми не являются

После того, как премьер Армении Никол Пашинян обратился в ОДКБ за помощью, на секретном заседании организации во вторник было принято решение направить делегацию на границу Армении и Азербайджана "для анализа ситуации".

Напомним, что в ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Но одновременно Казахстан и Киргизия входят в другую организацию — Тюркских государств (ОТГ), в которой заправляет Турция. Эта организация 12 сентября выступила с заявлением о том, что она осуждает "провокации Армении" против Азербайджана.

Таким образом, для Нур-Султана и Бишкека всё ясно: почему они делают вид, что надо что-то ещё выяснять? И Москве должно быть ясно, что вопрос об отправке контингента ОДКБ в Армению решён отрицательно, поскольку для этого нужен консенсус стран ОДКБ.

Конечно, у РФ и Армении есть двустороннее соглашение о поддержке друг друга, несомненно, надо руководствоваться им. А также на самом высоком уровне попросить определиться Казахстан и Киргизию со своим стратегическим выбором.

Главы этих государств — Косым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, должны быть уверены, что от следующих "оранжевых революций" руководство России их не спасёт.

Пора Российской Федерации перестать быть страной-корпоративом капиталистических кампаний, где преследуется личная выгода элит, и становиться страной, которая стоит перед угрозой уничтожения фашиствующего капитализма в лице Запада.

Российские интересы — в сохранении базы в Армении и армянства

Некоторые российские аналитики кивают на прозападность Пашиняна и предполагают, что РФ должна встать на сторону Азербайджана.

Россия должна учитывать свои интересы, а они состоят в противодействии разрушительной работе Турции в связке с Британией на её южных границах. Если Армению отдать им на съедение, то на Южном Кавказе у РФ не останется ни одной военной базы, и кратно возрастёт угроза исламского терроризма.

Владимир Путин должен убедить Ильхама Алиева отменить свои воинственные амбиции по Карабаху и сделать ставку на терпеливую работу с населением региона: будет экономический рост, карабахский народ сам определится в сторону Баку.

Предстоящая встреча в рамках ШОС для такой беседы весьма пригодится.

Пашинян же рискует политической карьерой ставкой на посредничество Брюсселя в конфликте с Азербайджаном. Это, как мы видим, не несёт ему преференций, а армянскому народу — тем более.

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